ESOGÜ MYO’da yeni akademik yılın ilk dersini Başkan Küpeli verdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 20212022 eğitim öğretim yılının ilk dersini Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli verdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meslek Yüksekokulu’nda 20212022 eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi. Törene Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muhammet Ali Tiltay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Akademik yılının başlamasının ardından ilk dersin konuğu olan Eskişehir OSB Yönetin Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, sanayinin genç beyinlere ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “Bizler daha çok üretip, daha çok çalışıp, ürünler geliştirip dünyaya satmalıyız. Katma değerli ürünlerimizin sayısı arttıkça, zenginlik artar. İşte buda ancak sizin gibi değerli gençler sayesinde ve sizlerin yeni girişimleriyle olacak” dedi.



Sanayinin esas gücü sizlersiniz

Eskişehir OSB hakkında öğrencilere bilgi veren Başkan Küpeli, “Eskişehir sanayisi hızla büyüyor. Eskişehir sanayini büyütmek için bizlerde yoğun bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Son 1,5 yılda 174 firmaya 1,8 milyon metrekarenin üzerinde alanı yeni yatırımlar için tahsis ettik. Şu an çalışan sayımız 45 bin 200 kişi. Bu sayı hem işçi hem tekniker hem de mühendis ve beyaz yaka olarak artmaya devam ediyor. Çalışan sayımız 2023 yılında önce 55 bin kişiye, 2030 yılında da tahminlerimize göre 75 bin kişiye ulaşacak. Şunu da belirtmek isterim ki zorlu pandemi döneminde ülkemiz ekonomisini sanayimiz ayakta tuttu. Her geçen gün güçlenen ve gelişen bir sanayimiz var. Sanayinin esas gücü ise sizlerden yeni yetişen nitelikli gençlerden ve çalışanlarımızdan oluşuyor” dedi.



Araştırmacı olun, sürekli kendinizi geliştirin

“Araştırmacı olun, sürekli kendinizi geliştirin. Hayallerinizin peşinden koşun” diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti, birbiriyle haberleşen makineler, yapay zekâ uygulamaları gibi birçok çeşitli yeni teknolojiler hem hayatımıza hem de sanayinin birçok kesimine çok hızla nüfuz etmekte. Bu teknolojilere uyum sağlamanın yanında, bu teknolojileri sürekli ithal etmek yerine kendimizin de birçoğunu üretmesi gerekiyor. Bunları başaracak işte sizlersiniz. Araştırmacı olun, sürekli kendinizi geliştirin. Hayallerinizin peşinden koşun. Aldığınız eğitimle birlikte mesleğinize göre mutlaka spesifik alanlarda uzmanlaşınız. Sizler teknik ara elaman olarak bir yerde çalışmaya başladığınızda hangi iş olursa olsun işin üretimine ve mutfağına mutlaka giriniz. Ülke olarak bizim için en önemli konu iyi eğitim almış çok daha fazla girişimci genç insanlar yetiştirmek ve bunların sayısının her yıl daha da artmasını sağlamak.”

Konuşmanın ardından günün anısına Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’ye plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.