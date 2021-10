Okul servisine ateş edilmesi olayı Eskişehir Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Abdurrahman Yüceer “Birimize yapılan haksızlık ve düşmanlığı hepimize yapılmış sayarız”

Eskişehir Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Abdurrahman Yüceer, sabah saatlerinde bir okul servisine ateş edilmesi olayı ile ilgili açıklama yaptı.

Tepebaşı ilçesine Bağlı Güllük Mahallesi Baysal Sokakta iddiaya göre okul servisi sürücüsü ve bir başka sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından oradan uzaklaşan içi öğrenci dolu okul servisinin ardından diğer sürücü tarafından silahla ateş edildi. Açılan ateş sonucunda ise oradan geçen bir kadın yaralandı.

Başkan Yüceer, yapılan saldırının cezasız kalmaması gerektiğini vurgularken, servis camiası olarak bir olduklarının altını çizdi. Yüceer, “21 Ekim 2021 tarihinde, şehrimiz Güllük Mahallesi Baysal Sokakta gereksiz bir trafik anlaşmazlığı ile başlayan, sonrasında öğrenci servisi işletmecisi olan arkadaşımızın aracın öğrenci servisi olduğu ve mevcutta içinde öğrenciler olduğunu tartıştığı kişiye bildirmesine rağmen münakaşanın uzamaması için aracına binip uzaklaşırken öğrenci servis aracına arkadan silahla ateş etmesi ve sonrasında kurşunun yoldan geçen bir velinin yaralanması ile sonuçlanan vahim olayı büyük bir üzüntü ve endişe ile öğrenmiş bulunmaktayız. Servis işletmecisi esnafımızı yalnız ve güçsüz görüp içi öğrenci dolu servise arkasından silahla ateş edecek kadar gözü kararan cesarete ve bu sebeple her bulduğu platformda servis işletmecisi esnafımıza hasmane bir yaklaşımla içindekini kini kusan güruha sesleniyoruz. Biz biriz, birlikteyiz. Birimize yapılan haksızlık ve düşmanlığı hepimize yapılmış sayarız. Bizler için geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Zor şart ve koşullar altında ekmeğimizin helalliğinde, rızkımızın peşindeyiz. Bu vesile ile gözü dönmüş şehir eşkıyasına karşı devletimizin gerekli kurum ve mercileri gerekeni ivedikle yapmalı. Mülkün temeli adaleti tesis edenler, öğrenci dolu bir servise ikaz edilmesi ve hatta uzaklaşıyor olmasına rağmen arkasından kurşun atanlara dair servis işletmecisi esnafı ve kamu vicdanında yaraya sebep olmayacak bir ceza ile cezalandırılmasını bekliyoruz." diye belirtti.

