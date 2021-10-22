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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversitesi Akademik Performans Ödülleri sahiplerini buldu

İHA

Anadolu Üniversitesi Akademik Performans Ödülleri sahiplerini buldu

“Anadolu Üniversitesi 2020 Makale Performans, Akademik Başarı ve Akademik Üstün Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu.
Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. İbrahim Kaya ve Prof. Dr. Fatih Temizel’in sıra senato üyeleri ve ödül alan öğretim elemanları katıldı.

“Böyle bir çağda toplumlar için üniversitelerin önemi artmaktadır”
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, törende gerçekleştirdiği konuşmasında, bilimin insanın kendini ve doğayı daha iyi anlamasını, potansiyelini mümkün mertebe hayata geçirmesini, daha güzel bir bugün ve gelecek inşa etmesini sağladığına dikkat çekti. Rektör Erdal sözlerinin devamında, “Özellikle yaşadığımız dijital çağda bilim ve bilimsel çalışmalar toplumlar için her zamankinden daha fazla anlam taşımaktadır. Günümüzde bilimsel yenilikler tarihte olmadığı kadar hızlı bir şekilde birbirini takip etmektedir. Bu bağlamda ülkeler arasında bilhassa bilimsel yenilik temelli oluşan bir rekabetten söz edebiliriz. Böylesi bir çağda toplumlar için üniversitelerin, bilim insanlarının ve bilimsel çalışmaların önemi artmaktadır” ifadelerini kullandı.
Anadolu Üniversitesi’nin kurulduğu günden itibaren gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetlerle Türkiye’de daima müstesna bir konuma sahip olduğunun ve bilim yarışında her zaman önde olmayı gaye edindiğinin altını çizen Rektör Erdal, “Nitekim sizlerin de gerek nicelik gerekse nitelik açısından yaptığınız çalışmalarla bu gayemizi hayata geçirdiğinizi ve ülkemizi bilimsel anlamda ileri noktalara taşıdığınızı gururla belirtmek isterim. Bizler de “Marifet iltifata tabidir” düsturuyla sizleri bilimsel çalışmalarınızda teşvik etmeyi ve bilimsel çalışmalarınızdaki zorluklara karşı sizlere destek olmayı amaçlıyoruz. Bu duygularla bilimsel çalışmalarınızdaki başarılarınızın ileriki yıllarda daha da artmasını temenni ediyorum” dedi.

2020 Yılı Makale Performans Ödülleri sahiplerini buldu
2020 yılı içerisinde; Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts and Humanities Citation Index (AHCI) indekslerinde taranan dergilerde en az 1 adet makale yayımlamış olmak, Science Citation Index (SCI) veya Science Citation Index Expanded (SCIE) indekslerinde taranan dergilerde en az 3 adet makale yayımlamış olmak, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) temel alanlarında tanımlanan uluslararası alan indekslerinde ve International Scientific Indexing (ISI) Database’e giren ilgili indekslerde veya SCOPUS’da en az 2 adet makale yayımlamış olmak, Ulakbim (TRdizin) de taranan dergilerde en az 4 adet makale yayımlamış olmak, koşullarından birini sağlayan Anadolu Üniversitesi akademisyenleri Makale Performans Ödülü almaya hak kazandı.

Akademik Başarı Ödüllerini Rektör Yardımcıları verdi
2020 yılı içerisinde SSCI, AHCI indekslerinde taranan dergilerde 2 adet makale yayımlamış olmak, SSCI, AHCI indekslerinde taranan dergilerde 1 adet makale ve ÜAK temel alanlarında tanımlanan uluslararası alan indekslerinde yani ISI Database’e giren ilgili indekslerde veya SCOPUS’da taranan dergilerde 2 adet makale yayımlamış olmak, ÜAK temel alanlarında tanımlanan (Sağlık Bilimleri Temel Alanı hariç) uluslararası alan indekslerinde ve ISI Database’e giren ilgili indeksler veya SCOPUS’da taranan dergilerde 4 adet makale yayımlamış olmak, SCI veya SCIE indekslerinde taranan dergilerde 6 adet makale yayımlamış olmak, SCI veya SCIE indekslerinde taranan dergilerde 5 adet makale ve ÜAK temel alanlarında tanımlanan uluslararası alan indekslerinde ve ISI Database’e giren ilgili indeksler veya SCOPUS’da taranan dergilerde 2 adet makale yayımlanmış olmak, koşullarından birini sağlayan Anadolu Üniversitesi akademisyenleri Akademik Başarı Ödülü almaya hak kazandı.

2020 Akademik Üstün Başarı Ödülleri verildi
2020 yılı içerisinde SSCI, AHCI indekslerinde taranan dergilerde 3 adet makale yayımlamış olmak, SSCI, AHCI indekslerinde taranan dergilerde 2 adet makale ve ÜAK temel alanlarında tanımlanan uluslararası alan indekslerinde ve ISI Database’e giren ilgili indeksler veya SCOPUS’da taranan dergilerde 2 adet makale yayımlamış olmak, SCI veya SCIE indekslerinde taranan dergilerde 9 adet makale yayımlamış olmak, SCI veya SCIE indekslerinde taranan dergilerde 8 adet makale ve ÜAK temel alanlarında tanımlanan uluslararası alan indekslerinde yani ISI Database’e giren ilgili indeksler veya SCOPUS’da taranan dergilerde 2 adet makale yayımlamış olmak, koşullarından birini sağlayan akademisyenler Akademik Üstün Başarı Ödülü almaya hak kazandı. Akademisyenlere belgeleri ve plaketleri Anadolu Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal tarafından verildi.

ISIF’21’de Anadolu Üniversitesi’ne 2 Gümüş 1 Bronz madalya
Geçtiğimiz ay sonuçlanan Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı olan 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları çalışmaları ile 2 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazanmıştı. Törende 2(SÜBSTİTÜFENİL)5(SÜBSTİTÜEHETEROARİL)1HBenzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Bitolojik Etkilerinin Araştırılması başlıklı buluş ile Bronz Madalya almaya hak kazanan Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Prof. Dr. Yusuf Özkay, Doç. Dr. Begüm Nurpelin Sağlık, Doç. Dr. Ulviye Acar Çevik, Doç. Dr. Özlem Atlı Eklioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Betül Kaya Çavuşoğlu, Arş. Gör. Dr. Derya Osmaniye, Öğr. Gör. Serkan Levent ve Arş. Gör. Abdullah Burak Karaduman; “Akciğer Kanseri Tedavisinde Hedefe Yönelik Yeni Triazolotiyadiazin Türevleri” başlıklı buluş ile Gümüş Madalya almaya kazanan Prof. Dr. Ahmet Özdemir, Prof. Dr. Gülşen Akalın Çiftçi, Prof. Dr. Mehlika Dilek Altıntop ve Doç. Dr. Belgin Sever; “Baraj Haznesinde Buharlaşmanın Azaltılması için Ters Yüzeyde Biyofilm Tabakası Geliştirmesi ve Biokütlenin Değerlendirilmesi başlıklı buluş ile Gümüş Madalya kazanan Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tombul ve Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencisi Masoud Derakhshandeh’e başarılarından dolayı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal tarafından teşekkür belgesi, başarı belgesi ve madalyaları takdim edildi.

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