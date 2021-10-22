Şoförüyle tartıştığı okul servisine ateş açan şüpheli: Kargo aracı zannettim (2)

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TUTUKLANDI

Eskişehir'de şoförüyle tartıştığı, içinde öğrencilerin bulunduğu okul servis minibüsüne tabancayla ateş ederek, kaldırımda yürüyen Elvan C.´nin (36) yaralanmasına neden olan Aykut Batuhan Genç (36), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)

2021-10-22 18:41:14



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