Emeklilere indirimli sağlık hizmeti

Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ile Emekliler Derneği arasında indirim protokolü imzalandı.
Tüm Emekliler Derneği üyelerine yönelik indirimleri içeren anlaşmanın imza töreninde konuşan Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Şirket Müdürü Recep Balcılar; ‘’Her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum.’’ dedi.
Emekliler Derneği Başkanı Arif Duru da ‘’Fizyomer Tıp Merkezi ile birlikte tüm sağlık hizmetlerinden üyelerimizin yararlanması için indirim anlaşması imzaladık. Hayırlı olsun dedi ve daha önce de indirim anlaşmamız vardı yineledik. Hizmetlerden çok memnun kaldık şeklinde sözlerini bitirdi.’’ diye belirtti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.