Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ufku Ankara'nın ötesine geçmeyenler bizim çok boyutlu dış politikamızı anlayamıyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir AK Parti İl Danışma toplantısında konuştu "İhracat nedir, üretim nedir, kalite nedir bilmeyen bu kifayetsizler Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diyor" "Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiç biri kılınıza dokunamaz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ufku Ankara'nın ötesine geçmeyenler bizim çok boyutlu dış politikamızı anlayamıyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir AK Parti İl Danışma toplantısında konuştu "İhracat nedir, üretim nedir, kalite nedir bilmeyen bu kifayetsizler Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diyor" "Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiç biri kılınıza dokunamaz"

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ufku Ankara'nın ötesine geçmeyenler bizim çok boyutlu dış politikamızı anlayamıyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir AK Parti İl Danışma toplantısında konuştu "İhracat nedir, üretim nedir, kalite nedir bilmeyen bu kifayetsizler Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diyor" "Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiç biri kılınıza dokunamaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İhracat nedir, üretim nedir, kalite nedir bilmeyen bu kifayetsizler Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diyor. Ufku Ankara'nın ötesine geçmeyenler bizim çok boyutlu dış politikamızı anlayamıyor" dedi.
Partisinin Eskişehir İl Danışma toplantısında konuşan Erdoğan, sözlerine selamlamayla başlayarak, "Salonlara sığmayan şu coşkunuz için şahsım adına teşekkür ediyorum. Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diliyorum. Biz bugünlere büyük ve güçlü Türkiye sevdasına gönül veren isimsiz kahramanların fedakarlıklarıyla geldik. Bugünlere yılın her günü, günün 24 saatini kendini bu davaya adayan kardeşlerimizin mücadelesiyle geldik. Bugünlere gece uykusunu bölerek partimizin başarısı için Mevla'ya el açan büyüklerimizin samimiyetiyle geldik. Hepsinden önemlisi biz bugünlere niyetimizi temiz tuttuğumuz, kibre, gurura nefsimizi kaptırmadığımız için geldik" dedi.
Erdoğan, "Bizim yolumuz Eskişehir'i fetheden büyük kumandan 2. Kılıçarslan'ın yoludur. Sevgili gençler bizim yolumuz abideleşen mücadeleleriyle işgalci Yunan'a kök söktüren Eskişehirli gazi ve şehitlerin yoludur. Kardeşlerim AK Partili kadrolar olarak uzun ince bu yolda tam 20 yıldır yürüyoruz. Hiç kimseyi dışlamadan 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalışıyoruz, ayrımcılık bizde yok. Milletimizin kardeşliğini güçlendirmek dışında hiçbir amaç gütmedik, gütmüyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Son 19 yılda karşılaştığımız nice badireyi atlattıysak, 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz. Türk ekonomisini yatırım, üretim, istihdam sütunları üzerinde yükseltmek için gayret gösteriyoruz" dedi.
Konuşmasında Afrika ziyaretini de anlatan Erdoğan, "Türkiye'den ilk kez Cumhurbaşkanı seviyesinde yapılan Angola ziyaretinde 7 anlaşmaya imza ettik. Togo'da verimli görüşmeler yaptık. Togo'da komşu ülkeleri de oraya davet etmek suretiyle Burkina Faso ile orada bir görüşme yaptık. Bu görüşme çok çok manidardı. Afrika'nın 210 milyonu bulan nüfusuyla en kalabalık nüfusuna sahip olan Nijerya'da çok önemli kararlar aldık. Buralar 1520 yıl öncesine kadar Türkiye'nin hiçbir varlık göstermediği coğrafyalardı. Bugün kıtanın her yerinde, Türk ürünlerini, Türk şirketlerini, insanımızın yardım elini uzatan sivil toplum örgütlerini görmekten iftihar ediyorum. Bugün kıta ülkeleriyle toplam ticaretimiz 25 milyar doları aşıyor. Afrika'daki yatırımlarımızın değeri 6 milyar dolar geçiyor. Türkiye'den mezun Afrikalı gençler, gönül elçileri olarak kendi ülkelerine hizmet ediyor. Türk müteahhitler mega projelere imza atıyor. Bazı ülkelerde bizi Türk şirketlerinin inşa ettiği havaalanlarında, kamu binalarında karşılıyor. Bu başarı hepimizin ortak başarısıdır. Farklı coğrafyada yazmış olduğu destan hepimizin ortak destanıdır. Ufku Ankara'nın ötesine geçmeyenler bizim çok boyutlu dış politikamızı anlayamıyor. Bazı kesimlerin attığımız tüm bu adımlardan rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. İhracat nedir, üretim nedir, kalite nedir bilmeyen bu kifayetsizler Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diyor. Aynı soruyu tescilli sömürgeciler de soruyor. Afrika'daki katliamcı geçmişleriyle yüzleşmek yerine Türkiye'ye laf atanları kaale almıyoruz. Kim bunlar batı, batı, Fransa. Bunlar bize insanlık dersi veremez. Bunların önce insanlığı öğrenmesi lazım, nereden, Türkiye'den öğrenmeleri lazım. Bizi eleştirenlere hak ettikleri cevabı bizden önce Afrikalı kardeşlerimiz zaten misliyle veriyor. Afrika kıtasıyla işbirliğimizi önümüzdeki dönemde de güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.
İnsanları yeni hizmetler ve yatırımlarla tanıştırmaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Hemen her hafta ülkemizin bir şehrini ziyaret ederek toplu açılış heyecanını milletimizle yaşıyoruz. İl danışma toplantımızın ardından beyaz eşya fabrikasıyla, 52 yeni fabrika ve altyapı tesislerinin açılışını bugün gerçekleştireceğiz. Akabinde vilayet meydanına geçecek burada da bakanlıklarımızın, belediyelerimizin yaptığı toplam 2,7 milyar TL'yi aşan 106 ayrı kalem eserin toplu açılış törenine iştirak edeceğiz. Peki ana muhalefet CHP'nin, Eskişehir'de nesi var? Yaptıkları hangi eser var? Yok. Bunlardan bol bol nasihat dinlersiniz. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. İnşallah bunlar ardı ardına devam ediyor. Eskişehir'i hedeflerine bir adım daha yaklaştıran tüm bu adımların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Erdoğan, "2023 senesi yaklaştıkça CHP'nin başını çektiği muhalefetin provokasyonları da artıyor. Yalan terörü dahil her şeyi deniyorlar. Bir dönem sığınmacılara karşı vatandaşlarımızı kışkırttılar, daha sonra gençlerimizi galeyana getirmek istediler. Kadrolu militanlarını öne sürerek üniversite gençliğimizi provoke etmek istediler. Neler demediler memurlara, öğretmenlere, tehdit ettiler. Ülkemin memuruna sesleniyorum, sakın ha, bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız müddetçe bunlar kılınıza dokunamaz. Bunlar sadece şu anda yönetiminde olduğu belediyelerde işçi kardeşlerimizi atıyorlar. Bunun bedelini de ödeyecekler. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste, çıkacak. Toplumumuzun hiçbir kesimi yok ki CHP'nin yalan terörüne maruz kalmasın. Yeni CHP dediklerinin millete 1940'ları aratacak kadar faşist, nobran, küstah bir zihniyeti temsil ettiği anlaşıldı. CHP'nin faşist kodlarından kurtulmasının mümkün olmadığını biz zaten biliyorduk. Son haftalarda yaşadıklarımız bile bize omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu gösterir. Ben özellikle Eskişehir'in analarına çok güveniyorum, çok inanıyorum ve Eskişehir'in anaları inşallah 2023'ü CHP'ye zindan edecektir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan sevgileri kilometrece uzaktan yollara düşürdü Kilometrelerce uzaktan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için geldiler Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için saatler öncesinden tören alanına geldi
YEREL HABERLER Erdoğan sevgileri kilometrece uzaktan yollara ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de
Eskişehir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı toplu açılış töreni için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Eskişehir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ...
Öğrencilere atık yönetimi ve çevre eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilere atık yönetimi ve çevre eğitimi
Emeklilere indirimli sağlık hizmeti
YEREL HABERLER Emeklilere indirimli sağlık hizmeti
Restoranda Baturhan'ı kazara öldüren şüpheli ve arkadaşı tutuklandı
YEREL HABERLER Restoranda Baturhan'ı kazara öldüren şüpheli ve ...
Minikler bu kampanya ile kışın soğuklardan korunacak Yardımseverler ihtiyacı olan çocuklar için bot ve mont kampanyası başlattı Eskişehirli yardımsever Ayşegül Bozbaş: “40 çocuğa bot ve mont sağlandı, daha sırada bekleyen çok çocuğumuz var”
YEREL HABERLER Minikler bu kampanya ile kışın soğuklardan ...
Şoförüyle tartıştığı okul servisine ateş açan şüpheli: Kargo aracı zannettim (2)
YEREL HABERLER Şoförüyle tartıştığı okul servisine ateş açan ...
Kavgayı ayırmaya çalışan arkadaşını kazara başından vurup öldürdü
YEREL HABERLER Kavgayı ayırmaya çalışan arkadaşını kazara başından ...
Arkadaşını vuran şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Arkadaşını vuran şüpheli adliyeye sevk edildi
İnönü İmam Hatip Ortaokulunda Mevlid-i Nebi Haftası Kutlama Programı
YEREL HABERLER İnönü İmam Hatip Ortaokulunda Mevlid-i Nebi Haftası ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’e geliyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’e geliyor
Sivrihisar’a ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Sivrihisar’a ziyaretçi akını
Alzheimer hastası yakınlarının ev ortamında dikkate alması gerekenler
YEREL HABERLER Alzheimer hastası yakınlarının ev ortamında dikkate ...
‘Varlığınız Sağlığımız Anıtı’ açılıyor
YEREL HABERLER ‘Varlığınız Sağlığımız Anıtı’ açılıyor
Anadolu Üniversitesi Akademik Performans Ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Akademik Performans Ödülleri ...
Türkiye’nin tek solo alpinisti Türkmen Dağı’nın zirvesine çıktı En yüksek zirvelere tırmanan Erdek Cennet’in 40’ıncı durağı Türkmen Dağı oldu
YEREL HABERLER Türkiye’nin tek solo alpinisti Türkmen Dağı’nın ...
PTT teşkilatı 181'inci yılını kutluyor
YEREL HABERLER PTT teşkilatı 181'inci yılını kutluyor
Katil dakikalar önce fotoğraf paylaşmış Eskişehir’de arkadaş cinayeti
YEREL HABERLER Katil dakikalar önce fotoğraf paylaşmış Eskişehir’de ...
Şoförüyle tartıştığı okul servisine ateş açan şüpheli: Kargo aracı zannettim
YEREL HABERLER Şoförüyle tartıştığı okul servisine ateş açan ...
Öğrenci servisine silahla ateş eden şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Öğrenci servisine silahla ateş eden şüpheli yakalandı
Gündüzler Barajı tamamlanmak üzere Depolanacak su ile 12 bin 20 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacak 280 bin metreküp gövde dolgusunun 225 bin metreküplük kısmının tamamlandı, 50 metre yüksekliğe ulaşıldı DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; "2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 10 milyon 800 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor"
YEREL HABERLER Gündüzler Barajı tamamlanmak üzere Depolanacak su ile ...
Mevsim geçişlerinin vazgeçilmez ürünü: Zencefil Geçen yıla göre fiyatı iki katına çıktı Üç çeşidi olan ve farklı şekillerde tüketilen zencefil vücut direncini arttırıyor Aktar Koray Özkılıç: “Ne kadar doğaldan uzaklaşırsak o kadar hastalık kapıda”
YEREL HABERLER Mevsim geçişlerinin vazgeçilmez ürünü: Zencefil Geçen ...
Okullarda ishal ve kusma vakalarına dikkat Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasin Karataş: "Son günlerde Eskişehir’de özellikle kreş ve ilkokullarda ishal ve kusma vakaları arttı"
YEREL HABERLER Okullarda ishal ve kusma vakalarına dikkat Eskişehir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.