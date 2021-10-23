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Erdoğan: Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbirisi kılınıza dokunamaz

DHA

Erdoğan: Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbirisi kılınıza dokunamaz


Engin ÖZMENHakan TÜRKTANCaner AKSUOğuzhan KILIÇ/ESKİŞEHİR, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun memurlara ilişkin söylemleriyle ilgili olarak, "Ben de buradan milletimin memuruna sesleniyorum. Sakin ha, bu oyunlara gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbirisi, sizin kılınıza dokunamaz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli açılışlara katılmak üzere geldiği Eskişehir´de partisinin Sanayi Eskişehir Ticaret Odası Fuar Merkezi Kongre Salonu´ndaki Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Salonda yoğun ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti´li kadrolar olarak 20 yıldır ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla millete hizmet etmenin mücadelesini verdiklerini ve hiç kimseyi dışlamadan 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bizim yolumuz Eskişehir'i fetheden büyük kumandan 2. Kılıçarslan'ın yoludur. Sevgili gençler bizim yolumuz Eskişehir'in manevi muhafızı Aşık Yunus'un yoludur. Bizim yolumuz abideleşen mücadeleleriyle işgalci Yunan'a kök söktüren Eskişehirli gazi ve şehitlerin yoludur. Bizim yolumuz, bugün de gerektiğinde vatanı, bayrağı, ezanı, istiklali ve istikbali uğruna can vermekten çekinmeyen yiğitlerin yoludur. Kardeşlerim AK Parti´li kadrolar olarak uzun ince bu yolda başımız dik, alnımız ak bir şekilde tam 20 yıldır yürüyoruz. İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanımızla aziz milletimize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi hor görmeden, hiç kimseyi dışlamadan 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalışıyoruz, ayrımcılık bizde yok. Milletimizin kardeşliğini güçlendirmek dışında şimdiye kadar hiçbir amaç gütmedik, gütmüyoruz. Burada üzerine basa basa ifade etmek isterim ki dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de huzurun, barışın, kalkınmanın, istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Son 19 yılda karşılaştığımız nice badireyi nasıl suhuletle atlattıysak, Cumhuriyetin 100'ncü yılını kutlayacağımız 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız"
'DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ HEDEFİNE MUTLAKA ULAŞACAĞIZ´
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretlerini de değerlendirerek Türkiye´nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi hedeflerine mutlaka ulaşacaklarını belirterek, şunları söyledi:
"Kardeşlerim, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda hız kesmeden, tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz. Türk ekonomisini yatırım, üretim, ihracat ve istihdam sütunları üzerinde yükseltmek için yurt içinde ve yurt dışında gayret gösteriyoruz. Bu amaçla hafta başından itibaren 3 ülkeyi kapsayan 4 günlük bir Afrika seyahati gerçekleştirdik. Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan Angola ziyaretinde farklı alanlarda 7 anlaşmaya imza attık. Togo'da aynı şekilde ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanlarını genişletecek verimli görüşmeler yaptık. Ve yine Togo'da komşu ülkeleri de oraya davet etmek suretiyle Burkina Faso ile orada yine bir görüşme yaptık ve 4 ülke ile Togo'da yaptığımız bu görüşme çok çok manidardı. Afrika'nın 210 milyonu bulan nüfusuyla en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da da yatırımdan güvenliğe, savunma sanayinden sağlığa kadar birçok alanda önemli kararlar aldık. Buralar daha 1520 yıl öncesine kadar Türkiye'nin hiçbir varlık göstermediği coğrafyalardı. Türkiye oraları bilmiyordu, tanımıyordu. Buralar bizden önce Türkiye'nin tanınmadığı, bilinmediği, ülkemizden çok uzakta görülen yerlerdi. Bugün kıtanın her yerinde Türk ürünlerini, Türk şirketlerini, insanımızın yardım elini bu topraklara uzatan sivil toplum kuruluşlarını görmekten, bu ülkenin evladı olarak gerçekten iftihar ediyorum. Bizden önce Afrika'da ülkemizin esamesi dahi okunmazken, hamdolsun bugün kıta ülkeleriyle ticaretimiz 25 milyar doları aşıyor. Tabii Türk müteahhitler kıtanın dört bir yanında toplam değeri milyarlarca doları bulan mega projelere imza atıyor. Afrika çapındaki yatırımlarımızın değeri ise 6 milyar doları geçiyor. Öyle ki, bazı ülkeler de bizi Türk şirketlerinin inşa ettiği havalimanları, yollar, otoyollar, limanlar, kamu binalarında karşılıyor. Türkiye'deki üniversitelerden mezun 11 bini aşkın genç gönül elçilerimiz olarak kendi toplumlarına hizmet ediyor. Arka planında yatırımcılarımızın, üreticilerimizin, tüccarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, diplomatlarımızın, siyasetçilerimizin emeği ve alın teri olan bu başarı hepimizin ortak başarısıdır."
`BUNLARIN ÖNCE İNSANLIĞI ÖĞRENMELERİ LAZIM'
Batılı ülkelerin Türkiye´den insanlığı öğrenmeleri gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
"Dahası muhalefetin ve zihnini yeminli Türkiye düşmanlarına kiralamış bazı kesimlerin attığımız bu adımlardan rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Hayatında hiç ticaret yapmamış, ürün alıp satmamış, ihracat nedir, yatırım nedir, üretim nedir, kalite nedir bilmeyen bu kifayetsizler `Türkiye'nin Afrika'da ne işi var?' diyor. Aynı soruyu ülkemizdeki lejyonerleri ile birlikte tescilli sömürgeciler de soruyor. Türkiye'nin daha adil bir dünya ideali ile verdiği mücadele sömürgecileri ve içimizdeki uzantılarını fevkalade rahatsız ediyor. Afrika'daki kendi kanlı ve katliamcı geçmişleri ile yüzleşmek yerine Türkiye'ye laf atanları biz kesinlikle muhatap almıyoruz. Yahu siz değil misiniz Cezayir'de 1 milyon insanı katlettiniz. Nijerya'da 1 milyon insanı katlettiniz. Ruanda'da 900 bin insanı katlettiniz. Kim bunlar? Batı, Batı. Fransa. Bunu yapanlar bize insanlık dersi veremez. Bunların önce insanlığı öğrenmeleri lazım. Nereden? Türkiye'den öğrenmeleri lazım. Çünkü bizi Afrika politikamızdan dolayı eleştirenlere hak ettikleri cevabı bizden önce Afrikalı kardeşlerimiz zaten misli ile veriyor. Küresel vizyonumuzun en önemli parçalarından olan Afrika kıtası ile iş birliğimizi sömürgecileri ve içimizdeki beşinci kollarını rahatsız etme pahasına önümüzdeki günlerde de güçlendirmeyi sürdüreceğiz"
`BUNLARIN HİÇ BİRİSİ, SİZİN KILINIZA DOKUNAMAZ´
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun memurlara ilişkin söylemleriyle ilgili olarak şunları söyledi:
"İşte siz de görüyorsunuz, 2023 senesi yaklaştıkça CHP´nin başını çektiği muhalefetin pervasızlıkları, provokasyonları da artıyor. Ülkemizdeki siyasi iklimi zehirlemek, milleti siyaset kurumundan soğutmak için yalan terörü dahil her şeyi deniyorlar. Partilerini saran yolsuzluk, hırsızlık, taciz, tecavüz bütün bu skandalların insanımızın gözünden kaçırmak için her yola başvuruyorlar. Bir dönem sığınmacılara karşı vatandaşlarımızı kışkırttılar, daha sonra hem de üniversite sınavına girecekleri günlerde gençlerimizi galeyana getirmek istediler. Kadrolu militanlarını öne sürerek, yurtlar üzerinden üniversite gençliğimizi provoke etmeye çalıştılar. Bir ara hakimleri, polisleri daha sonra hakimleri tehdit ettiler. Neler demediler, memurlara öğretmenlere? Tehdit ettiler açıkça. Niye? Sen kimsin de benim memuru tehdit ediyorsun? Sen kimsin de benim polisi tehdit ediyorsun? Sen kimsin de alnının akıyla gelip bir kariyer almış memuru tehdide yelteniyorsun. Ben de buradan milletimin memuruna sesleniyorum. Sakin ha, bu oyunlara gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiç birisi, sizin kılınıza dokunamaz. Bunlar sadece değerli kardeşlerim şu an yönetiminde olduğu belediyelerde işte, işçileri, işçi kardeşlerimizi atıyorlar. Ama bunun bedelini de ödeyecekler. Çünkü `alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste´, çıkacak. Milletimizin hiçbir kesimi yok ki CHP´nin tehditlerinden payını almasın. Toplumumuzun hiçbir kesimi yok ki CHP´nin yalan terörüne maruz kalmasın. Bunu da öyle korkakça yapıyorlar ki bir siyasetçi olarak, insan bunlar adına sadece hicap duyuyor. Biliyorsunuz bir dönem `yeni CHP´ diye bir furya vardı. Başındaki zattan kimi köşe yazarlarına kadar CHP´nin değiştiğinden, darbeci kodlarından kurtulduğundan bahsediyordu. Hatta içimizden de birileri CHP ile ilgili benzer ifadeler kullanıyordu. Zaman geçti, seçim bitti, maske düştü. Yeni CHP ambalajının altından tek parti faşizminin güncel bir sürümü ortaya çıktı. Yeni CHP dediklerinin, millete 1940`lı yılları aratacak kadar faşist, nobran, küstah bir zihniyeti temsil ettiği anlaşıldı. CHP´nin darbeci ve faşist kodlarından kurtulmasının mümkün olmadığını biz zaten biliyorduk. Ama bu süreçte milletimiz de hakikati görmüş oldu. Kardeşlerim sadece son haftalarda yaşadıklarımız bile bize omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu göstermeye kafidir. Türkiye´nin son 20 yılına damga vurmuş bir kadro olarak boşa geçirecek tek bir saniyemiz dahi yoktur" dedi.
`ESKİŞEHİR'İN ANALARINA ÇOK GÜVENİYORUM´
2023 yılında yapılacak seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben, özellikle Eskişehir´in analarına çok güveniyorum. Çok inanıyorum ve Eskişehir´in anaları inşallah 2023´ü CHP´ye zindan edecektir. Ama çok çalışacağız, milletimiz bizden hizmet bekliyor. Milletimiz bizden hak ve özgürlüklerine sahip çıkmamızı bekliyor. Milletimiz bizden demokratik kazanımlarının korunması için daha fazla çalışmamızı bekliyor. Milletimiz bizden büyük ve güçlü Türkiye´yi inşa etmemizi, ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturmamızı bekliyor. Onca iftiraya, yalana rağmen milletimiz bize güveniyor, inanıyor. Kendisinin ve evlatlarının geleceğini AK Parti´de ve Cumhur İttifakı´nda görüyor. AK Parti teşkilatları olarak milletimize olan borcumuzu ancak daha çok hizmet ederek ödeyebiliriz. Ulaşamadığımız, kapısını çalmadığımız, tasasına veya sevincine ortak olmadığımız her insanımızın vebali bizlerin üzerindedir. Bugünden itibaren 2023 seçimlerine kadar her çalışmayı işte bu anlayışla yürüteceğiz. Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanların karşısına büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna daha sıkı bir şekilde sarılarak çıkacağız. Muhalefetin nefret ve tehdit siyasetini her zaman olduğu gibi yine eser, hizmet ve kardeşlik siyasetimizle başarısızlığa uğratacağız. AK Parti´nin yaptığı hizmetleri reformları ülkemize kazandırdığı eserleri iyi bir şekilde, doğru bir şekilde halkımıza anlatacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 52 fabrikanın toplu açılışını yapacağı Eskişehir Organize Bölgesi´ne geçti.DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU-Oğuzhan KILIÇ
2021-10-23 15:04:41

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