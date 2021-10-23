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Erdoğan: Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece hiçbiri kılınıza dokunamaz (2)

DHA

Erdoğan: Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece hiçbiri kılınıza dokunamaz (2)


TOPLU FABRİKA AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çinli Haier Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçen 52 yeni fabrikanın açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti genel başkan yardımcıları, AK Parti Eskişehir milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı. Erdoğan, Çinli Haier firmasının güvenli liman olarak Türkiye'yi seçtiğini söyledi. Bu yatırımı Türk ekonomisine güvenin işareti olarak gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: 
"Toplamda 1 milyar 617 milyon lira yatırım değerine sahip bu fabrikalara ve altyapı yatırımlarına büyük ve güçlü Türkiye yolunda atılmış yeni adımlar olarak bakıyoruz. Tabi bu yatırımların hepsi birbirinden değerli ama müsaadenizle önce bugün bize ev sahipliği yapan dünyanın en büyük elektrikli ev aletleri üreticisi Haier´in yatırımıyla başlamak istiyorum. Haier Fabrikası'nın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Firma bulaşık ve kurutma makinası içinde güvenli liman olarak Türkiye´yi seçti. Yatırım değeri 400 milyon lirayı bulan, 44 bin metrekare kapalı alanda kurulu kurutma makinesi fabrikası üretime başladı. Bu tesis tam kapasiteyle çalıştığında yılda 1,5 milyon kurutma makinası üretecek ve 900 kişiye istihdam sağlayacak. Ayrıca şu an yapım aşamasında olan 450 milyon liralık bulaşık makinası fabrikasında da çalışmalar süratle devam ediyor. Bulaşık makinası fabrikası da 700 kişiye ekmek kapısı olacak, 35 bin metrekare kapalı alanıyla inşallah haziran ayında faaliyete geçecek. Bütün bu yatırımlarla Türkiye, Haier'in Avrupa´daki en büyük üretim ve ihracat merkezi konumuna geliyor. Türk ekonomisine güvenin bir işareti olarak görmüş olduğum bu yatırım için firmanın yöneticilerine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."
'TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPAN KAZANMAYA DEVAM EDECEK'
Türkiye'nin artık geçmişte esamesi dahi okunmayan teknolojileri üretir hale geldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
"Türkiye´ye yatırım yapan, Türkiye´nin aydınlık geleceğine güvenen herkes kazanmaya devam edecektir. Bugün Haier ile beraber salgının zorlayıcı şartlarına aldırış etmeden Eskişehir OSB´de son dönemde üretime geçen 52 fabrikanın daha resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımlarımızın toplam değeri de 639 milyon lirayı buluyor. Otomotivden makineye, gıdadan kimyaya farkı sektörlerde gerçekleştirilen bu yatırımlarla birlikte birçok alanda ithal ettiğimiz ürünleri ikame ediyoruz. Tarım alanından fiberoptik parçalara, helikopter parçalarından otomotiv yedek parçasına üretim kapasitesini artırıyoruz. Türkiye artık geçmişte esamesi dahi okunmayan teknolojileri üretir hale gelmiştir. Attığımız yeni adımlarla bu kapasiteyi her geçen gün perçinliyoruz. Bugünkü yatırımlarımızda aynı amaca hizmet ediyor. Bu yatırımlar için Eskişehir'in seçilmiş olması da fevkalede isabetlidir çünkü Eskişehir bir asrı aşan sanayileşme kültürü, kaliteli sanayi altyapısı, ulaşım ağlarının merkezinde yer alması ve nitelikli iş gücü ile yatırımlar için biçilmiş kaftandır. İçerisinde bulunduğumuz Eskişehir Merkez OSB´de 554 parselde 43 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Tüm parsellerdeki fabrika inşaatlarının tamamlanması ve Türkiye´mize güvenen müteşebbislerimizin yatırımlarıyla bu sayı 57 bine ulaşacak. Yine bugün açılışını yaptığımız 128 milyon lira değere sahip yatırımlar ile Eskişehir Merkez OSB, yeni bağlantı yollarına ve altyapı imkanlarına kavuştu. Sanayicilerimizin dikkatini sadece üretime yöneltmek için okulundan camisine, marketinden inovasyon merkezine her türlü ihtiyaçlarının sunulduğu bir sistem kuruyoruz. Şehirlerimize kazandırdığımız bu planlı sanayi bölgeleri sayesinde ülkemiz yatırım, üretim, istihdam ve ihracat istikametinde yoluna dolu dizgin devam ediyor. Bu vesile ile salgına rağmen cesurca yatırımlarını gerçekleştiren babayiğit müteşebbislerimize teşekkür ediyorum. Özellikle Eskişehir OSB´de hayata geçen bu değerli yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." 
'GÜVEN İKLİMİNİ BOZMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ'
Ülkedeki istikrar ve güven iklimini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyleyen Erdoğan, "Hükümetlerimiz döneminde Eskişehir'e yaptığımız yatırım 30 milyar lirayı aştı. Eskişehir'i diğer alanlar yanında sanayi kapasitesi bakımından da zirveye çıkarmak için çok büyük çaplı yatırımlar yaptık. Buradan sanayicilerimize bir müjde vermeyi de özellikle arzuluyorum. Sivrihisar OSB´mizi bu yıl sonu itibarıyla tamamlayarak sanayicilerimizin hizmetine sunuyoruz. Rekabetçiliğin kilit taşı bilim ve teknoloji ekosisteminin gelişimini kararlı bir şekilde destekliyoruz. Bugün Eskişehir´de bir adet teknopark ve devlet destekli 25 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi bulunuyor. Teknopark inşası için 23 milyon lira hibe destek verdik. Buradaki işletmelerimize 127 milyon lira tutarında muafiyette sağladık. Ar-Ge ve tasarım merkezlerine sağladığımız muafiyet tutarı ise 570 milyon liraya ulaştı. TÜBİTAK aracılığıyla akademi, bilim insanları ve özel sektörün projelerine 632 milyon lira kaynak aktardık. Her zaman söylediğimiz gibi bizim siyasetimiz laf ve istismar siyaseti değil, eser ve hizmet siyasetidir. Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesinden medet umanlara diyorum ki hiç heveslenmeyin, bu ülkedeki istikrar ve güven iklimini bozmaya kimsenin gücü yetmez" dedi. 
'SALGIN DÖNEMİNDE VARIMIZLA YOĞUMUZLA DÜNYAYA AÇILIYORUZ'
Yatırımcıların kaliteli altyapı, iyi işleyen ekosistem ve cazip teşvik sistemine yatırım yapacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: 
"Bizim gündemimiz yatırımdır, geleceğe eser bırakmaktır, insanımıza hizmet etmektir. Vatandaşlarımızın refahını artırmaktır. Dünyanın birçok ülkesinin kabuğuna çekildiği salgın döneminde biz varımızla yoğumuzla dünyaya açılıyoruz. Ülkemize kazandıracağımız bir kuruş için büyük bir aşkla çalışıyoruz. Sanayicilerimize bir ülkeye yatırım yapmak için ne istersiniz, diye sorsak her bir ağızdan aynı şeyleri söyleyeceklerdir. Yatırımcı kaliteli altyapıya yatırım yapar. İyi işleyen bir ekosisteme yatırım yapar. Cazip teşvik sistemine yatırım yapar. Nitelikli insan kaynağına yatırım yapar. İşte bu yüzden biz 19 sene boyunca bütün enerjimizi ülkeyi baştan başa duble yollarla donatmaya, limanlar inşa etmeye, dağları delip tüneller açmaya, yurdumuzun dört bir yanını demir ağlarla örmeye harcadık. Bu sayede Türkiye´deki OSB sayısı 325´e, orta yüksek ve yüksek teknoloji üretim üsleri olan endüstri bölgesi sayısı 23´e ulaştı. Teşvik sistemimizi sürekli geliştirerek, yatırım yapan firmalarımıza büyük çaplı destekler sağladık. Teknopark sayımız 100´e yaklaştı. Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizin sayısı bin 600´ün üzerine çıktı. İnsan kaynağımızı zenginleştirmek için işe üniversite sayımızı artırmakla başladık. Yükseköğretimdeki kapasite sorununu çözdükten sonra tüm gücümüzü kalitenin yükseltilmesine teksif ettik. Geçmişte kat sayı zulmüyle birlikte içi boşaltılan meslek liselerimizi itibarlı günlerine döndürmek için çalışıyoruz. Bütün bu gelişmeler sayesinde milli teknoloji hamlesinin bir markası olan TEKNOFEST´te gençlerimizin üstün başarılarına şahitlik ediyoruz." 
'ALTINDAN KALKAMAYACAĞIMIZ YÜK YOK'
Hedeflerden alıkoymaya yönelik engellemeler, yıldırma stratejileri, iftiralar ve saldırılar olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünün ve yarının teknolojisi yapay zekada ulusal yapay zeka stratejimizi hazırlayarak adımlarımızı süratle atmaya başladık. Elektrikli araçlarda TOGG ile ön alıcı bir adım attık. Şimdi de şarj altyapıları konusuna çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye´yi Avrupa´nın elektrikli araç ve batarya üssü haline getirmektir. Dijital teknolojilerde de doğru ürünlere yatırım yaparak yeni adımların hazırlığı içerisindeyiz. Tabi bizim, gençlerimize karşı büyük sorumluluklarımız var. İklim değişikliği dünyayı bambaşka bir noktaya sürüklüyor. Sel ve yangın felaketlerinden başımızı kaldıramıyoruz. İşte bu yüzden biz Paris İklim Sözleşmesi'ni onaylayarak üzerimizi düşen görevi yerine getirdik. İşletmelerimizde gereken hassasiyeti göstererek çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacaktır. Hedefimiz `Made in Turkey´ değil `Made in Türkiye´ markasının tüm dünyada hak ettiği yere ulaşmasıdır. Türkiye´nin geleceği parlaktır. Elbette her zaman olduğu gibi bundan sonra da bizi hedeflerimizden alıkoymaya yönelik engellemeler, yıldırma stratejileri, iftiralar ve saldırılar olacaktır. Gücümüze güç katan büyük ve güçlü Türkiye´nin taşıyıcı sütunları olan müteşebbislerimizle birlikte altından kalkamayacağımız yük yoktur" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Haier Avrupa CEO'su Yannick Fierling, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seramik üstüne işlenmiş nar figürü tablosu hediye etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer davetliler, kurdele keserken Haier ile Eskişehir OSB'de faaliyete geçen 52 yeni fabrikanın açılışı gerçekleştirildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ
2021-10-23 17:06:01

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