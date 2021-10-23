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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de vatandaşlara seslendi (1) Toplam maliyeti 3 milyar TL’yi bulan tesislerin toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan’dan ekonomiye ilişkin önemli açıklamalar: “Ekonomide de sıkıştırılmaya çalışıldığımız tablo asla Türkiye’nin gerçek yerini ifade etmiyor” “Biz 19 yılda attığımız her adımda sıkıntılar ile karşılaştık”

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de vatandaşlara seslendi (1) Toplam maliyeti 3 milyar TL’yi bulan tesislerin toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan’dan ekonomiye ilişkin önemli açıklamalar: “Ekonomide de sıkıştırılmaya çalışıldığımız tablo asla Türkiye’nin gerçek yerini ifade etmiyor” “Biz 19 yılda attığımız her adımda sıkıntılar ile karşılaştık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası alanda, iç siyasette ve ekonomide karşılaşılan sorunlar olduğunu kaydederek, “Sıkıntılarımız yok mu? Elbette ki var. Uluslararası alanda karşılaştığımız zorluklar var. İç siyasette karşılaşılan sorunlar var. Ekonomide yaşadığımız sıkıntılar var, ama biz 19 yılda attığımız her adımda sıkıntılar ile karşılaştık. Tıpkı uluslararası siyasette olduğu gibi ekonomide de sıkıştırılmaya çalışıldığımız tablo asla Türkiye’nin gerçek yerini ifade etmiyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir programı kapsamında Vilayet Meydanı’nda gerçekleştirilen aralarında Millet Bahçesi, Yeni Eskişehir Stadyumu, İlk Halk Kütüphanesi ve Şehir Hastanesi gibi toplam maliyeti 3 milyar TL’yi bulan tesislerin toplu açılış törenine katıldı. Törende konuşan ve alanı dolduran vatandaşlara seslenen Erdoğan, öncelikle kentte katıldığı programlardan bahsederek, yatırım değeri 1,6 milyar TL olan fabrikaların açılışlarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Erdoğan yatırımın önemine ülke ekonomisi için önemine dikkat çekerek, “Sermayenin milleti, rengi ve inancı olmaz, ülkemize yatırım yapacak, ihracat ve büyümemize katkı sağlayacak herkese kapımız ve yüreğimiz açıktır. Salgın döneminde yeni yapılanan küresel üretim ve lojistik sisteminde ülkemizi en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Yatırım demek, üretim ve istihdam demek. Cari açığın azalması ve milletimizin zenginleşmesi demektir. Bu formül Türkiye’nin kurtuluş reçetesidir. Önümüzdeki günlerde benzer yeni müjdeleri ülkemizle paylaşacağız. Bu noktaya kolay gelmedik. Geçtiğimiz 19 yılda eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan şehirciliğe kadar her alanda yaptığımız yaptırımlar ile bu güce kavuştuk. Büyük ve güçlü Türkiye’nin yolunu açtık. Toplam yatırım değeri 3 milyar TL’yi geçen 106 kalemin toplu açılışını yağacağız.” dedi.

“Bunun için çok büyük bedeller ödedik”
Ülkeye ve millete hizmet etmek nasip işi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yıllarca hep parti faşizmi ve darbelerin, terör örgütlerinin cenderesi altında enerjisi boşa harcanan bir ülkeyi hamdolsun dünyanın söz dinlenen ülkeler eşiğine getirdik. Türkiye’yi tarihinin en büyük reformları ile ve kalkınma hamleleri sayesinde dünyanın en itibarlı ve sözü dinlenen, gelişmelere yön veren ülkeleri arasına dâhil edeceğiz. Bunun için çok büyük bedeller ödedik, yeri geldi vesayetin dayatmaları ile karşı karşıya kaldık, yeri geldi terör örgütlerinin saldırıları uğraştık, yeri geldi darbecilerin silahları ile karşı karşıya geldi. Yeni geldi içerde ve dışarda yalan dolan, çarpıtma rüzgârları ile karşı mücadele ettik. Hamdolsun Allah’ın yardımı ve milletin desteği ile hepsinin üstesinden geldik. Ülkemizi kendi çizdikleri siyasi ve ekonomik sınırların dışına çıkartmamak için ellerinden geleni yapanlara rağmen işte 2023 hedefinin yani büyük ve güçlü Türkiye hedefinin eşiğindeyiz” diye konuştu.

“Sıkıntılarımız yok mu? Elbette ki var”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası siyaset ile ekonomik alanda sorunlar olduğunu ifade ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İnsanlarımızın geleceğe umutlu bakmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette ki var. Uluslararası alanda karşılaştığımız zorluklar var. İç siyasette karşılaşılan sorunlar var. Ekonomide yaşadığımız sıkıntılar var, ama biz 19 yılda attığımız her adımda sıkıntılar ile karşılaştık. Ülkemizi ve önümüze çıkan her engeli bir bir aşarak büyüttük, güçlendirdik ve özgüven kazandırdık, zenginleştirdik. Eğer zorluklar karşısında pes eden bir yapıda olsaydık. Bu işlere hiç giremezdik. 2002’de seçimi kazanıp hükümete geldiğimizde bize her türlü hukuk ve ahlak dışı engeli çıkartanlarla aynı hevese kapılmışlardı. Terör örgütlerinden, darbecilere karşı şer güçler aynı gaye ile harekete geçirildi."

“Efelenenlerin gayesinin de ülkeye ve millete hizmet olmadığı belledir.”
Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik tablonun gerçek yerini ifade etmediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tıpkı uluslararası siyasette olduğu gibi ekonomide de sıkıştırılmaya çalışıldığımız tablo asla Türkiye’nin gerçek yerini ifade etmiyor. Gerçi bu oyunu kuranlar niyetlerini gizlemeye de gerek duymuyorlar. Türkiye’yi diplomasi ve ekonomide zora sokarak siyasi iktidarı değiştirmeyi hedeflediklerini açıkça söyleyenlerin amaçları herhalde ülkemizin ve milletimizin menfaatini korumak değildir. Bu beyanlara güvenerek efelenenlerin gayesinin de ülkeye ve millete hizmet olmadığı belledir. Biz 19 yıldır nasıl kimseye yem etmediysek, nasıl tüm kötü niyetlerinin heveslerini kursağında bıraktıysak inşallah bu defa da aynı şeyi yapacağız. Milletimizin gönlündeki tek 2023 hesabı büyük ve güçlü Türkiye’nin müjdecisi olan 2023 hedeflerine ulaşmaktır. Bunun dışındaki her hesap yanlıştır ve geri dönmeye mahkûmdur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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