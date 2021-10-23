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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de (2) Erdoğan, Osman Kavala ile ilgili Dışişleri Bakanlığı’na gelen 10 ülkenin büyükelçisine yüklendi: “Bu ne terbiyesizliktir? Siz burayı ne zannediyorsunuz?” “Yahu Kavala dediğin Saroz’un Türkiye şubesi, 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı’na geliyor” "Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler"

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de (2) Erdoğan, Osman Kavala ile ilgili Dışişleri Bakanlığı’na gelen 10 ülkenin büyükelçisine yüklendi: “Bu ne terbiyesizliktir? Siz burayı ne zannediyorsunuz?” “Yahu Kavala dediğin Saroz’un Türkiye şubesi, 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı’na geliyor” "Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala olayıyla ilgili açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçileri konusuna değinerek, “Kavala, Kavala. Yahu Kavala dediğin Saroz’un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı’na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil, Dışişleri Bakanlığı’na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler” dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir programı kapsamında Vilayet Meydanı’nda gerçekleştirilen, aralarında Millet Bahçesi, Yeni Eskişehir Stadyumu, İlk Halk Kütüphanesi ve Şehir Hastanesi gibi toplam maliyeti 3 milyar TL’yi bulan tesislerin toplu açılış törenine katıldı. Törende konuşan ve alanı dolduran vatandaşlara seslenen Erdoğan, HDP eski lideri Selahattin Demirtaş üzerinden gerçekleştirilen söylemlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülke ve millet düşmanlarının dümen suyuna da girerler. Bunlar terörist Selo ile beraber oldu. Bunlarda ar yok. Yasin Börü’yü öldüren Selo değil miydi? Bütün oradaki vatandaşları sokağa döken Selo değil miydi? Şimdi kalktılar ‘Onu içeriden nasıl çıkarırız’ gayreti içerisindeler. Yargı ne diyorsa o. Çıkaramayacaksınız. İşte Selo’nun eşi TV programına çıkıyor, ‘ben çocuklarımla masumane oturuyorum diyor.’ Peki, senin çocukların masumane de o şu anda toprağın altında öldürülmüş olan o bizim günahsız vatandaşlarımızın geride bıraktıkları yavruları, Yasin Börü’nün geride bıraktığı ailesi, onlar ne? Onlar masum değil mi? onlar şu anda anneleriyle beraber masumane yaşıyorlar. Onları nereye koyacaksın? Sen anasın da Yasin’in anası ana değil mi?” dedi.

"Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün, burayı terk edecekler"
Konuşmasında, daha sonra Osman Kavala olayına ve Dışişleri Bakanlığı’na giden büyükelçiler olayına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
“Öbür tarafta yatıyorlar, kalkıyorlar, ‘Kavala, Kavala’. Yahu Kavala dediğin Saroz’un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için dışişleri bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil, burası Türkiye. Anlı şanlı Türkiye. Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığına gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatları ben Dışişleri Bakanlığımıza verdim. Ne yapılması gerektiğini söyledim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz diye. Zira bunlar Türkiye’yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler. Değerli kardeşlerim sizler zaten bu milletin birer evladı olarak neyin ne olduğunu biliyorsunuz. Ülkenin derdiyle dertlenmeyince, milletle aynı istikamete bakmayınca gelecek nesillere karşı sorumluluk hissetmeyince velhasıl omurga olmayınca işte böyle her yöne dönmek kolaydır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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