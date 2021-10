Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de (4) Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefeti ülkeyi ölmüş, bitmiş gibi göstermekle suçlayarak: “Bunların tek gayesi dışarıdan kulaklarına üflenen sufleleri tekrarlayarak ülkenin ve milletin hayrı için yapılan her işe engel olmak” “Ülkenin ve milletin hayrı için yapılan her işe engel olmak, takoz koymak, izlenen her politikayı zayıflatmak istiyorlar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefeti ülkeyi ölmüş, bitmiş gibi göstermekle suçlayarak, “Bunların tek gayesi dışarıdan kulaklarına üflenen sufleleri tekrarlayarak ülkenin ve milletin hayrı için yapılan her işe engel olmak, takoz koymak, izlenen her politikayı zayıflatmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir programı kapsamında Vilayet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende vatandaşlara seslendi. Ekonomisi dünya ile bütünleşmiş petrol başta olmak üzere sanayisinde kullandığı ürünlerin çoğunu dışarıdan alan bir ülke olarak bu fiyat artışlarından Türkiye’nin de etkilendiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özellikle enerjide önemli bir bölümünü devlet olarak kendimiz üstlenerek küresel fiyat artışlarını vatandaşlarımıza en az seviyede yansıttık. Bunun bile özellikle insanımıza yaşattığı sıkıntıların farkındayız. Yatırımları teşvik edecek, üretimi artıracak istihdamı güçlendirecek, ihracatı teşvik edecek bir ekonomi politikasıyla bu küresel krizi ülkemiz için tarihi bir fırsata dönüştürmek istiyoruz. Türkiye’yi faiz, kur, enflasyon kıskacından kurtarmanın yolunun ülkemizi işte bu dört ayak üzerinde inşa etmekten geçtiğine inanıyoruz. Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir, ama emin olun elde edeceğimiz kazançlar nesiller boyu devam edecektir. Bize karşı muhalefet edenlerin bu ülkenin geçmişinde en küçük bir eserleri bulunmadığını, tam tersine yaşanan nice acıların olduğunu unutmayınız.”



“Siz ülkeye bir şey kazandırmakla uğraşmıyorsunuz”

Konuşmasında, muhalefetin devletin uçaklarını satması konusuna değinen ve buna sert bir dille tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“2024’e iyi şekilde hazırlanacağız. Biz dünyanın yükselen kıtası olarak kabul edilen Afrika’da ülkemizin siyasi ve ekonomik olarak hak ettiği yeri alması için gece gündüz çalışıyoruz. İşte 4 Afrika ülkesini dolaştık geldik. Muhalefetin aynı konudaki vizyonu ise seyahat ettiğimiz uçağın yakıt parasını hesaplamaktan öteye geçemiyor. Neymiş? İktidar olurlarsa devletin uçaklarını satacaklarmış. Yahu sizin işiniz gücünüz zaten bu. Siz ülkeye bir şey kazandırmakla uğraşmıyorsunuz. Siz bu devletin, bu milletin neyi var, neyi yok, bunları nasıl bir an önce satar elden çıkarırsınız bununla uğraşıyorsunuz. Biz altyapı, üstyapı yatırımlarıyla ülkemizi nasıl ayağa kaldırırız bunlarla uğraşıyoruz, onlar ise gittikleri yerde söyledikleri şey, diyorlar ki ‘biz gelince bu uçakları satacağız.’ Biz ise almaya devam edeceğiz”



“Öyle ki sırf bizi engellemek için terör örgütleriyle birlikte de yol yürürler”

Muhalefetin ülkeyi ölmüş, bitmiş göstermek için bin dereden su getirdiğini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin kıtayla olan ekonomik potansiyelini 25 milyar dolardan 50 milyar dolara çıkarmak için ter dökerken onlar kendi kinleri ve nefretleri içinde debelenip duruyor. Dünyanın en büyük projelerinin ülkemizde inşa edildiği bir dönemde bunlar ülkeyi ölmüş, bitmiş göstermek için bin dereden su getiriyor. Biz ise onların ülkeyi kötülemek için su getirdikleri o derelere kurduğumuz projelerle, barajlarla, elektrik santralleriyle, bentlerle milletimize hizmet götürüyoruz. Farkımız bu. Kardeşlerim, bunların tek gayesi dışarıdan kulaklarına üflenen sufleleri tekrarlayarak ülkenin ve milletin hayrı için yapılan her işe engel olmak, takoz koymak, izlenen her politikayı zayıflatmaktır. Öyle ki sırf bizi engellemek için terör örgütleriyle birlikte de yol yürürler. Darbecilerin yanlarında da dururlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.