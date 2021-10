Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de (3) Kılıçdaroğlu’na sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Bay Kemal, ‘Selo aşağı, Selo yukarı’ diyor” “Biz, senin oturup kalktığın yerde değil, biz milletimizle oturur, milletimizle kalkarız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP’nin eski lideri Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu’na sert bir dille eleştirerek, “Bay Kemal, ‘Selo aşağı, Selo yukarı’ diyor. Bak bizi iyi tanı. Biz senin oturup kalktığın yerde değil, milletimizle oturur, milletimizle kalkarız. Milletimize yan bakanla da en ufak bir dostluğumuz olmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir programı kapsamında katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, “Bay Kemal, ‘Selo aşağı, Selo yukarı’ diyor çünkü beraber yürüyorlar, beraber yatıp kalkıyorlar. Bay Kemal, bak bizi iyi tanı. Biz, senin oturup kalktığın yerde değil, biz milletimizle oturur, milletimizle kalkarız. Milletimize yan bakanla da en ufak bir dostluğumuz olmaz. Çünkü biz ne diyoruz, ‘Hamdolsun biz bugüne kadar nasıl dimdik durduysak bundan sonra da aynı şekilde mücadelemize devam edeceğiz’. Her vakit olduğu gibi bugün de milletimizin eğriyi de doğruyu da gören, haklıya hakkını teslim eden, haksıza dersini veren irfanına güveniyoruz” dedi.

“Türkiye’nin Allah’ın izniyle 21’inci yüzyılın parlayan yıldızı olacağından şüphe duymuyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye kazandırdıkları eser ve hizmetlere güvendiklerinin altını çizerek, “Eskişehir’den başlayalım. 81 vilayetimizin tamamında insanlarımıza bu hakikatleri anlatmak için arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız. Türkiye’nin 2023 imtihanını da başarıyla verdiğinde Allah’ın izniyle gerçekten 21. yüzyılın parlayan yıldızı olacağından zerre kadar şüphe duymuyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşerse yapacağız. Değerli kardeşlerim; atalar, ‘Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmazmış’ derler. Biz tarladaki izimize yani ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız eser ve hizmetlere güvenerek milletimize mutlu, güzel bir gelecek vaat ediyoruz. Muhalefetin aynı yalanları iftiraları döndürüp dolaştırıp tekrarlamasının 84 milyonun tek bir ferdine bile en küçük bir faydası yok, ama bizim 81 vilayetimizin her birine kazandırdığımız eser ve hizmetlerin her bir insanımızın günlük hayatında somut karşılıyorlar” diye konuştu.

