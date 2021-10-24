TSM Çocuk Korosu koristlerini arıyor

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Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Çocuk Korosu, yeni dönem için 811 yaş arası koristlerini arıyor.

Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu, İdil Çeliker’in şefliğinde çalışmalarına devam ediyor. Yıl boyunca prova ve konser programları gerçekleştiren koro, yeni dönem için koristler arıyor. Koro için kayıt tarihleri 25 Ekim5 Kasım olarak belirlendi.

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