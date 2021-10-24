Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda atölye çalışmaları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Yeryüzü Ekoloji Okulu, ücretsiz olarak düzenlenen atölye çalışmalarında 5 yaşından itibaren herkes için atölye seçenekleri sunuyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, kent sakinleri ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini gerçekleştiren Yeryüzü Ekoloji Okulu, doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, sürdürülebilirliği, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekânı tanımayı ve mekân bilincini ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen atölye çalışmaları kapsamında yeni dönemde 5 yaştan itibaren herkese göre bir seçenek bulunuyor. Masal gecesinden krem, kolonya ve sabun yapımına, kukla yapımından tasarım odaklı düşünmeye kadar pek çok eğitime ev sahipliği yapan merkezde, herkese göre bir atölye bulunuyor.

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