Eskişehir´de 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 6 gözaltı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 şüpheli, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aramalarda 4 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 95 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, 105 av tüfeği fişeği ve 55 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Bir süre izlenen 6 şüpheli, savcılık talimatıyla evlerine eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 4 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 95 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, 105 av tüfeği fişeği, 55 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli, ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2021-10-25 14:31:53



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