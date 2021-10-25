Eskişehirspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına hazırlanıyor

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TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda evinde konuk edeceği Iğdır FK karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyahkırmızılı ekip, ligdeki 1922 Konyaspor mağlubiyetinin ardından gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Kupanın 3. Eleme Turu'nda Iğdır FK ile evinde karşılaşacak olan Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde antrenmana çıktı. Topla ısınmanın ardından taktik çalışmaları gerçekleştiren takım, çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Siyahkırmızılılar, 27 Ekim Çarşamba saat 14.00'te Iğdır FK maçına çıkacak.

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