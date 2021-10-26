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(ÖZEL) Uyku Merkezi birçok hastalığın tedavisini kolaylaştırıyor Tansiyon, ritim bozukluğu, şeker, kilo kontrolü gibi rahatsızlıkları olan vatandaşlara umut ışığı oluyor Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor İlknur Akçayır Şahin “Bir gece misafir edilen hastaların uykuyla ilgili bilgeleri bilgisayar ortamına kaydediliyor, daha sonra uzmanlar bu kayıtlara göre tanı koyuyor"

İHA

(ÖZEL) Uyku Merkezi birçok hastalığın tedavisini kolaylaştırıyor Tansiyon, ritim bozukluğu, şeker, kilo kontrolü gibi rahatsızlıkları olan vatandaşlara umut ışığı oluyor Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor İlknur Akçayır Şahin “Bir gece misafir edilen hastaların uykuyla ilgili bilgeleri bilgisayar ortamına kaydediliyor, daha sonra uzmanlar bu kayıtlara göre tanı koyuyor"

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde bulunan Uyku Merkezi'ndeki uygulamalar, birçok hastalığın tedavisini kolaylaştırırken hayat kalitesini artırıyor, birçok hastanın umut ışığı oluyor.
Özellikle uyku problemleri yaşayan hastaların düşük seyreden hayat kalitelerinin artırılması için çalışma yapılan merkezde, farklı hastalıkların da tedavi koşulları iyileştiriliyor. Uyku apnesinin sıkça rastlandığı laboratuvarda belli şikâyetleri olan hastalar bir gece misafir ediliyor. Uyku esnasında vücuttaki oluşan reaksiyonların tamamının kaydedilmesiyle tedavi için yol çizilen hastaların kısa sürede hayat kalitesi artıyor. Tansiyon, ritim bozukluğu, şeker, kilo gibi problemleri olan hastaların da tedavileri kolaylaşıyor.

“Uykuyla ilgili tüm her şeyleri bilgisayar ortamına kaydediliyor”
İlaç kullanılmadan sadece uyku sürecinin izlenmesiyle tanı konulan laboratuvara genel olarak uyku apnesi olan vatandaşlar geliyor. Tanı sürecinden sonra hastalara uygun tedavi yöntemlerinin belirlendiği laboratuvarda farklı uyku rahatsızlıklarında da iyileşmeler gözlemleniyor. Laboratuvara gelen hasta profilleri, rahatsızlıkları ve tanı süreci hakkında bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor İlknur Akçayır Şahin, “Uyku laboratuvarımıza genellikle uyku apnesi dediğimiz gündüz aşırı uyku hali olan, konsantrasyon bozukluğu yaşayan hastalarımız geliyor. Genelde horlama, uykuda nefes durması, nefessiz kalarak uyanma gibi sorunları oluyor. Bu da uyku apnesi sendromu oluyor. Bunun yanında uykuda konuşma, uyurgezerlik, uykuda tekme ve yumruk atma, yeme bozukluğu gibi parasoni adı verilen bozukluklar uyku merkezinde değerlendiriliyor. Narkolepsi adı verilen aşırı uyku bozukluğu, aniden uykuya dalma gibi hastalığı olanlar geliyor. Bu rahatsızlıklar da uyku laboratuvarında değerlendiriliyor. Bazı epilepsi hastalarının tanı ve değerlendirilmesi de uyku laboratuvarında yapılıyor. Hastalar ilk önce göğüs hastalıkları, nöroloji ve kulak burun boğaz alanlarına başvuruyor. Uyku alanında eğitim görmüş hekimlerimiz tarafından uygun görüldüğü takdirde uyku laboratuvarına yönlendiriliyorlar. Hastalar randevu ile geliyor. Randevu verildiği gün hastalar laboratuvara geliyor ve bir gece yatıyor. Uykuyla ilgili tüm her şeyleri bilgisayar ortamına kaydediliyor. Daha sonra bu kayıtlar uzman doktorlar tarafından kayıt altına alınıyor ve hastalara tanı konuluyor. Uykuyla ilgili bir bozukluk saptanırsa buna yönelik tedavi uygulanıyor. Tedavi için hastalara uygun cihazların ve basınçların belirlenmesi için bir gece daha burada yatırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Diğer sistemlerin de bozukluklarını etkiliyor”
Uyku laboratuvarında konulan tanının ardından uygulanan tedavi biçimleriyle hastaların uyku ve hayat kalitelerinde artış gözleniyor. Aynı zamanda birçok hastalığın tedavi sürecinde fayda görüldüğünü belirten Uzman Doktor İlknur Akçayır Şahin şu ifadeleri kullandı:
“Hastalarımızın uyku kaliteleri artıyor. Gündüz konsantrasyon ve uyku hallerinde iyileşmeler oluyor. Aşırı kilolu hastalarımızın kilo vermeleri kolaylaşıyor. Hastalarımızın horlama şikayetleri azalıyor. Hatta hastalarımız bu cihazları kullanmaya başladıklarında alışıyorlar. Seyahate çıkacakları zaman ilk aldıkları eşya bu cihaz oluyor. Hastalarımızda solunum düzelmeleri gözlemliyoruz. Hipertansiyon ve kalp ritim bozukluklarının tedavileri kolaylaşıyor. Sadece uykuyla ilgili değil de diğer sistemlerin de bozukluklarını etkiliyor. Tansiyon, ritim bozukluğu, şeker, kilo kontrolü gibi rahatsızlıkların tedavilerini çok kolaylaştırıyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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