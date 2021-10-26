Bazı site duvarları ve elektrik trafoları karalama defterine döndü Anlamsız çizim ve yazılar tepki çekiyor

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’in Batıkent Mahallesi’nde bulunan bazı site duvarları ve elektrik trafolarına çizilen anlamsız resim ve yazılar çirkin görüntüler oluşturuyor.

Batıkent Mahallesi Şehit Nedim Sarı Sokak’ta bulunan bazı site duvarları ve elektrik trafolarında, kimliği belirsiz kişiler tarafından çizilen resim ve yazılar yer alıyor. Anlamsız yazı ve çizimlerin oluşturduğu çirkin görüntüler dikkat çekiyor. Zaman zaman hakaret içerikli ifadelerin yer aldığı site duvarlarını gören vatandaşlar tepki gösteriyor. Duyarsız kişilerce sprey boyalarla yapıldığı görülen rasgele çizim ve yazılara karşı mahalleliler, daha duyarlı olunması yönünde çağrıda bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.