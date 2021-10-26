EŞYODER’den Eskişehir şiiri ve türküleri etkinliği

Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER)’e üye olan şair ve ozanlar, Eskişehir Kent Konseyi binasında Eskişehir ile ilgili şiir ve türkü etkinliği düzenlediler. Eskişehirli şair ve ozanlar; Eskişehir’in köylerini, topraklarını, doğasını, güzelliğini, kültür ve sanatını konu alan şiir ve türküler bestelediler.

EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar, düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmasında, ‘’Eskişehir’imizin köyleri çok güzel. Eskişehir’in köyleri, doğa ve tabiat manzaraları ile örtülüdür. Eskişehir’e gelen turistlerin ilgisini çekecek yöndedir. Örneğin: Gürleyik köyünde harika tabiat ve doğa manzarası mevcuttur ve şelalelerini görmeye değer bir köydür. Bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ayrıca Eskişehir’imizin köylerin de topraklar verimlidir. Köylülerimiz, şairlerimiz ve ozanlarımız köydeki topraklardan ve doğa güzelliğinden gereği kadar faydalanıyorlar ve esinleniyorlar. Şair ve ozanlarımızın hepsi, köylerden Eskişehir’e gelen kişilerdir. Şair ve ozanlarımız; kendi köyleri ile ilgili doğa güzelliklerini, topraklarını, kültür ve sanatını konu alan şiirler yazdılar ve bu şiirleri, Eskişehir Kent Konseyi binasında sıra ile okuyarak duygulu anlar yaşadılar. Ozanlarımızdan Hasan Bakırcı, Behçet Sönmez; ’Eskişehir yöremize has köy, köylü, toprak, kültür ve sanat’ türkülerini besteleyerek sazları eşliğinde seslendirdiler’’ dedi.

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