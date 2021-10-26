Direksiyon başında kalp krizinden öldü

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Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, direksiyon başında kalp krizi geçiren, oto yıkamacı işleten Yücel Çelik (50), hayatını kaybetti.

Olay, Zincirlikuyu Mahallesi İkizkavak Caddesi'nde meydana geldi. Oto yıkamacı dükkanı işleten Yücel Çelik'in kullandığı 26 ABY 856 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, boş araziye daldı. Yücel'in otomobilde hareketsiz olduğu görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin otomobilin arka camını kırarak ulaştıkları Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleye göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Yücel'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2021-10-26 11:58:41



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