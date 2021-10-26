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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Günyüzü kantarı şeker pancarı sezonuna hazır

İHA

Günyüzü kantarı şeker pancarı sezonuna hazır

Eskişehir Günyüzü ilçesinde şeker pancarı alım, satım sezonunun açılması ile ilçedeki kantarın bakımları yapılarak hizmete alındı.
Günyüzü ilçesinin tek kantarı yeni şeker pancarı sezonuna hazır. Şeker pancarları toplanma alanına getirilmeye başlanırken, çift boşaltma bantıyla çalışan tek ilçe kantarı da faaliyete başladı. Kantar yarın sabah itibari ile pancar tarımı yapacak. Konuyla ilgili bilgilere veren Günyüzü kantarı görevlilerinden Ali Varol "Kayıtlarda taahhüt edilen toplam kota 45 bin ton iken, kuraklık ve susuzluk nedeniyle 35 bin ton şeker pancarı bekliyoruz. Çiftçilerimizin problemsiz bir sezon geçirmesi için tüm hazırlıklarımız tamam. Başta ilçemiz olmak üzere ülkemiz çiftçilerine bereketli bir sezon dilerim" dedi.

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