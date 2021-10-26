TÜBİTAK’ta BİGG TEAM başarısı

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı 2020 Yılı 2. Çağrısı’nın sonuçları açıklandı.

Çağrı kapsamında Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliğinde oluşturulan ARİNKOM TTO ve ETTOM tarafından yürütülen BİGG TEAM Girişimcilik Destek Programı tarafından TÜBİTAK’a gönderilen 5 iş fikri, 200 bin TL'lik hibe desteği almaya hak kazandı.

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı 2020 Yılı 1. Çağrısı kapsamında alınan 50 iş fikri; teknolojik düzeyi ve yenilikçi yönü, iş fikrinin uygulanabilirliği, iş fikrinin taşıdığı ticari değer, iş fikrinin rekabetçi düzeyi, iş fikri ekibinin nitelikleri ve iş fikrine uygunluğu gibi yönleri göz önünde bulundurarak değerlendirildi. Değerlendirme sonrası 26 girişimci kuluçka hizmetlerinden yararlandı. Kuluçka hizmetleri kapsamında 26 iş fikri çevrim içi gerçekleşen eğitim ve mentorluk programına dâhil oldu. Programı tamamlayarak iş fikirlerini geliştiren 12 girişimci adayı ise hazırlamış oldukları ve uygulayıcı kuruluş onayı aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK’a başvuru yaparak 200 bin TL’lik hibe desteğinden yararlanmak için yarıştı.

Destek almaya hak kazanan Ferhat Bayoğlu, HelpyÇevrimiçi Tabanlı Psikolojik Destek Uygulaması projesi; Gamze Karanfil, Gerçek Zamanlı Kalınlık, Sıcaklık Ve Nem Kontrollü Elektrospin Cihazının Geliştirilmesi projesi; Murat Kaya, Ticari ve Tıbbı Olarak Önemli Bir Bileşik Olan Likopenin Rekombinant Üretimi, Analizi Ve Ticarileştirilmesi İçin Temel Sürecin Başarımı projesi; Seyfettin Çam, Pest Cloud projesi; Tayfun Koçak, Çevreci ve Yüksek Enerji Yoğunluklu Lityum İyon Pil Üretimi projesi ile 2021 yılı Kasım ayında şirketlerini kurarak TÜBİTAK’la sözleşme imzalayacak. Ardından iş planlarını gerçekleştirmek için çalışmalarına başlayacaklar.

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