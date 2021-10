Bilge'den Covid-19 ve grip hakkında önemli açıklama: "Endişe yok tedbir var"

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, ‘Endişe yok tedbir var’ başlıklı basın açıklamasında Covid19 ve grip hastalıklarına değinerek, aşının önemini vurguladı.

Prof. Dr. Uğur Bilge’nin Covid19 ve Grip hastalığı hakkında basın açıklaması yaptı. Prof. Dr. Uğur Bilge açıklamasında, "Covıd19 ve grip aşıları sağlığımızın devamlılığı için önemlidir ve her ikisi de ciddi hastalıkları ve ölümleri önlemede etkindir. En son yayınlanan bir çalışmaya göre; 2020 yılında Covid19 yaşam beklentisinde 2 yıllık ciddi bir azalmaya neden oldu. Seksen bir ülkenin dâhil edildiği bir çalışmaya göre ise Dünya genelinde Covıd19 nedeniyle 20,5 milyon yıllık yaşam süresi kaybedildi. Bu yıl tedbirlerin gevşetilmesi ile birlikte grip salgınında da ciddi bir artış beklenmektedir” ifadelerini kullandı.

Covıd19 aşılarının virüsün şu anda dolaşımda olan tüm mutasyonlarına karşı etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Uğur Bilge. “Grip aşıları ise her yıl dolaşacağı belirlenen grip türlerini önlemek için yapılmıştır, bu nedenle her yeni yıl bir aşı geliştirilir. Elimizde ki bilgilere göre bu aşıları olmak ciddi hastalıklardan korunmayı ve hastalığa yakalandığı zaman da kişinin hafif atlatmasını sağlamaktadır. Bu aşıları olmak sağlık sisteminin devamlılığına ciddi katkı sağlayacaktır” dedi.



"Önemli olan maske mesafe hijyen ve aşı"

Bu yıl Covid19 ve grip hastalığından Dünya genelinde birçok kişinin etkileneceğini belirten ve aşının önemini vurgulayan Prof. Dr. Uğur Bilge şu ifadeleri kullandı:

“Dünya için bu yıl beklenti Covid19 ve Grip nedeniyle çok fazla kişinin hasta olabileceği ve sağlık sisteminin daha fazla yorulabileceği şeklindedir. Özellikle grip nedeniyle yoğun bakım yatağı ihtiyacı olabilecek hastalar Covid19 nedenli yoğun bakım yatışları ile birlikte sağlık sistemine ek yük getirecektir. Uzmanlar özellikle bu yıl gribin güçlü bir geri dönüş yapabileceği konusunda endişeliler. Tüm sağlık çalışanlarımız ve hastanelerimiz artık pandemi dalgalanmalarını nasıl yöneteceklerini öğrendiler fakat vaka sayılarının azalmasına ihtiyacımız var ve bunun için aşılar en güçlü silahımız. Aşılanarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak vakaları azaltabilir ve yeni varyant oluşumunu önleyebiliriz. Bu kurallara uymayanlar hem hastalıkların yayılmasına hem de yeni varyantların oluşmasına neden olabilirler. Bu nedenle aşı hakkı tanımlanan kişileri tam doz Covid19 aşısı ve grip aşısını olmaya davet ediyorum. Endişe yok tedbir var. Maske mesafe hijyen ve aşı.”

