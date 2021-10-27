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İlkokul öğrencileri çadırda yaşayan mevsimlik işçileri ziyaret etti İşçiler ve ailelere çeşitli yardımlar yapıldı Adalet İlkokulu Müdürü İbrahim Şahin: “Yardımlaşma kampanyasına tüm okul katılarak buradaki kardeşlerine destek oldular” Sınıf öğretmeni Bülent Korkmaz: “Çocuklarımıza dünyanın tozpembe olmadığını göstermek istedik”

İHA

İlkokul öğrencileri çadırda yaşayan mevsimlik işçileri ziyaret etti İşçiler ve ailelere çeşitli yardımlar yapıldı Adalet İlkokulu Müdürü İbrahim Şahin: “Yardımlaşma kampanyasına tüm okul katılarak buradaki kardeşlerine destek oldular” Sınıf öğretmeni Bülent Korkmaz: “Çocuklarımıza dünyanın tozpembe olmadığını göstermek istedik”

Eskişehir İlkokulu öğrencileri, mevsimlik işçiler ve ailelerinin yaşadıkları çadırları ziyaret ederek, okulca topladıkları erzak ve kırtasiye malzemelerini dağıttı.
Adalet İlkokulu, çocuklara yardımlaşma duygusunu aşılamak ve farklı yaşamların olduğunu göstermek amacıyla bir etkinlik düzenledi. Sakintepe Mahallesi’nde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarına yapılan ziyaret etkinliğinde, çocuklar oyunlar oynadı, çadırları gezdi. Etkinlikte öğretmenlerin günler öncesinden yaptığı duyuru ile sınıfların kendi aralarında topladığı çeşitli erzak ve kırtasiye malzemeleri, çadırda kalan işçilere ve ailelerine dağıtıldı.

“Topluma hizmet çalışmalarımız kapsamında bu geziyi düzenledik”
Adalet İlkokulu Müdürü İbrahim Şahin, etkinliğin amacını anlattı. Çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerinin hayatlarını görmek ve yardım edebilecekleri konularda onlara destek olmak üzere Sakintepe Mahallesi’ne geldiklerini belirten Müdür Şahin, “Etkinliğin amacı, çocuklara yardımlaşma duygusunu, farklı yaşamların olduğunu görmelerini sağlamak. Şimdi bizim okullarımızda toplum hizmeti çalışmalarımız var. Bunların bir parçası da bu. Bize arkadaşlarımız böyle bir uyarıda bulundular. Dediler ki, ‘Eskişehir’in içinde böyle bir yaşam var, bu insanlara dokunmak, onları tanımak ve görmek lazım. Belki yapılabilecek yardımlar varsa onları yapmak lazım’ diye. Biz de toplum hizmeti çalışmalarımız kapsamında böyle bir çalışma başlattık. Şu anda burada okulumuzun üç sınıfı temsilen bulunuyor, ancak yardımlaşma kampanyasına anaokulu dahil tüm okul katılarak buradaki kardeşlerine destek oldular. Öğretmen arkadaşlarım bütün sınıflara girerek buradaki yaşamı çocuklara anlattı, çocuklar da ailelerinin güçlerince bir şeyler getirdiler. Daha sonra bizim arkadaşlarımız bunları tasnif etti, burada ihtiyacı olan ailelere birer parça destek olmaya çalıştılar” diye konuştu.

“Çocuklarımıza dünyanın tozpembe olmadığını göstermek istedik”
Okullarındaki sınıflara belli yardımlar toplanması için çeşitli duyurular yaptıklarını aktaran sınıf öğretmeni Bülent Korkmaz, “Gelen, toplanan yardımları istif ederek ayırdık. Bugün sabah da belediyelerin sağladığı otobüslerle göçerlerin, mevsimlik işçilerin bulunduğu alana geldik. Çocuklarımıza, öğrencilerimize dünyanın tozpembe olmadığını göstermek istiyorduk aslında. Buradaki yaşamı, tuvaletlerini, banyolarını, mutfaklarını, soğukta nasıl yaşadıklarını, nasıl küçücük bir alanda kaç kişinin yaşadığını, suyu kendilerinin taşıdıklarını, yaşam alanlarını, çok farklı yerden gelen insanların, çocukların sıkıntılarını göstermek istedik” dedi.

“Bu geziler çocukların ufkunu açacak”
Etkinlik hakkında konuşan Sakintepe Mahallesi Muhtarı Osman Alem, düzenlenen gezi için okul yöneticilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti. Bu gezinin çocukların ufuklarının açılmasına katkı sağladığını belirten muhtar Alem, “Adalet İlkokulunun yapmış olduğu, öğrencilerin yaşam şartlarını yerinde göstermelerinin çocukların gelecekteki kendi ufuk ve eğitimine katkıda bulunacak. Buraya yapmış oldukları yardımlar için Adalet İlkokuluna yeniden teşekkür ederim. Öğrencilerin küçük yaşta ovalardaki yeşil sebzelerin nasıl yetiştiğini görmelerinin ve burada çadırlardaki yaşamı yerinde tespit etmelerinin ileride ufuklarını açılacağını düşünüyorum, müdür ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diyerek minnettarlığını belirtti.

“Üzüldük, ama onları çok sevdik”
Etkinlikte yaptıklarını anlatan 9 yaşındaki Adalet İlkokulu öğrencisi Miraç Özbey Karahan, “Bugün sabah yola çıktık ve buraya geldik. Burada arkadaşlarımızı tanıdık ve getirdiğimiz erzakları dağıttık. Onlarla oyun oynadık, mutluyuz. Burayı gezdik, onların nasıl bir hayat yaşadıklarını gördük. Üzüldük biraz, ama onları çok sevdik” dedi.
Bir başka öğrenci Zehra Yeşilkaya ise “Biz evimizde sıcak sıcak yatarken onlar çok soğukta oturuyorlar o yüzden çok üzülüyorum onlar için. Bence çok iyi bir davranış, babalarına, annelerine yardım etmeleri çok iyi bence” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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