Kocasını öldüren kadın gözaltına alındı

Eskişehir’de eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sultandere Mahallesi Nurullah Ataç Sokak'ta Tahir Y. (35) ile eşi Sibel Y. (24) arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle mutfaktan ekmek bıçağı alan Sibel Y., eşi Tahir Y’yi göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Tahir Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tahir Y., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüpheli Sibel Y. ise Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri devam eden Sibel Y.’in ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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