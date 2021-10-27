"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Günyüzü ilçesinde şeker pancarı teslimatı başladı.

Çiftçilerin uzun emekler sonucunda yetiştirmiş oldukları şeker pancarları Günyüzü kantarının açılmasıyla bugün teslim edilmeye başlandı. Günyüzülü çiftçiler, artan maliyetlere rağmen açıklanan taban fiyattan memnun olduklarını dile getirdiler.

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