TÜRKAV'dan "Sağlıklı Yaşam ve Ağrı' konulu konferans

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Eskişehir Şubesi “Salı Sohbetleri” adı altında düzenlemiş olduğu eğitim seminerlerinden ilkini gerçekleştirdi.

Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi sağlık personeli Rıfat Ertekin, Gün Sazak Toplantı Salonu'nda 'Sağlıklı Yaşam ve Ağrı' konulu konferansı verildi.

TÜRKAV Eskişehir şube başkanı Hasan Çoban yaptığı açıklamada, "Rıfat Ertekin verdiği kıymetli bilgiler için kendisine ve katılım gösteren misafirlerimize teşekkür ederim. TÜRKAV Eskişehir şubesi olarak her hafta farklı konular ve konuşmacılarla eğitim seminerlerimiz devam edecektir. Ülkemize ve şehrimize her alanında hizmet etmek için tüm gayretler sarf edeceğiz. Eskişehirimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Bizlerde katkı vermek için güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.

Toplantıya, Türkiye KamuSen İl Başkanı Haydar Urfalı ve Kamu Sen'e bağlı şube başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

