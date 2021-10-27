Restoranda işlenen cinayette ilgili tutuklu sayısı 3’e yükseldi

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan ve 1 kişinin ölmesiyle sonuçlanan kavga olayıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde tutuklu sayısı 3’e yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde alkollü bir restoranda çıkan ve Baturhan Abacı’nın silahla vurularak öldürülmesiyle sonuçlanan kavganın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor. Daha önce 2 kişinin tutuklandığı olayla ilgisi bulunduğu belirlenen Veysel B. de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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