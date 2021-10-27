Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nde bir ilk daha İktisat ve İşletme fakültelerindeki programlarda verilen 504 dersin tamamında “Canlı Ders” etkinliği yapılacak

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 40. yılını kutlamaya hazırlanırken sisteminde bir ilki daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerindeki programlarda verilen 504 dersin tamamında “Canlı Ders” etkinliği yapılacak.

Kurulduğu 1982 yılından itibaren televizyon ve basılı öğrenme malzemeleri ile öğretim hayatına başlayan ve Türk Yükseköğretiminde şu ana kadar yaklaşık 10 milyon öğrenciye dokunan Açıköğretim Sistemi 20212022 öğretim yılına ikisi İngilizce olmak üzere 3 yeni lisans ve 3 yeni ön lisans programını da ekleyerek toplamda 21 lisans ve 41 ön lisans programı ile başladı.

20212022 Güz Yarıyılı itibariyle aktif öğrenci sayısı bir milyonun üzerinde olan Açıköğretim Sistemi, bu yıl Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan uygulama ile paradigma değişikliğine gitti. Bu değişiklikle Açıköğretim Sistemi öğrencileri, bir yarıyılda aldıkları derslerin tamamında Anadolum eKampüs Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden konunun uzmanı akademisyenlerce eş zamanlı olarak verilen çevrim içi derslere katılabilecek. Öğrenciler eKampüs’te açıklanan canlı ders takvimi ile derslerin hangi gün ve saatte olduğunu görebilecek ve zamanı geldiğinde ilgili dersin eş zamanlı anlatımına yine eKampüs’te dersin sayfası üzerinden katılım gösterebilecek. Canlı dersler, her hafta aynı gün ve saatte yapılacak ve dönem sonu sınavı öncesine kadar 12 hafta boyunca sürecek. Böylelikle öğrenciler canlı ders etkinlikleri aracılığıyla tüm derslerde alanında uzman hocaları tanıma ve onlara eş zamanlı olarak dersle ilgili soru sorma fırsatına erişmiş olacak.

Açıköğretim programlarının kalite güvencesinin sağlanması ve öğrenci destek hizmet hizmetlerinin geliştirilmesi yönündeki çabalar ve interaktif bir öğrenme sürecini amaç edinen stratejiler önümüzdeki süreçte de devam edecek.

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