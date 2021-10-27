Anadolu Üniversitesi’nde Fuaye Konserleri devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri ve öğrencilerinin bir araya gelerek hazırladığı Fuaye Konserleri dizisi devam ediyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen konserlerin bu hafta beşincisi dinleyicilerle buluştu.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrenci ve öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleşen dinletide; Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı’nda konuk öğretim elemanı olarak dersler veren Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi, viyola sanatçısı Elena Ünaldı ile viyola öğrencileri Dilser Can ve Cemrenur Türkoğlu birlikte Ignaz Pleyel'in iki düetini seslendirdi. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi, viyolonsel sanatçısı Doç. Sinan Dizmen ile oda müziği öğrencileri Defne Ekmekçi, Ceren Ordu ve Eylül Karabulut ise Beethoven'in Op.1 No.3 do minör üçlüsünün birinci bölümünü seslendirdiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.