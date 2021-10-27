"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Alagöz Holding Iğdırspor’a 20 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

73. dakikada ceza sahasında İlker’in yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Muhammet Reis’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 01

86. dakikada Doğukan’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

90. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde Arda topu kendi kalesine gönderdi. 02



Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Batuhan Kolak xx, Mustafa Burak Kuş xx, Vedat Güneş xx

Eskişehirspor: Cengiz Alp x, Eray x, Bartu x, Buğra x, Utku x, Berkay x, Tolga x (Doğukan dk. 82 ?), Eren x (Ömer dk. 69 x), Hasan Ulaş x (Melih dk. 87 ? ), Arda x, Onur x

Yedekler: Sezgin, Onurhan, Sezgin Çolpan, Necati, Efehan,

Teknik Direktör: Suat Kaya

Iğdırspor: Savaş xx (Muhammed İdiz dk. 76 x), İlker xx, Berkay xx, İlker, Muhammet xx, Arif x, Mustafa x, Abdullah xx, Adem x, Mahsun x, Eyüp x (Hakan dk. 42 x)

Yedekler: Suat, Barış, Enes, Alişan, Baha

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Goller: Muhammed Reis (dk. 75), Arda (dk. 90 k.k.) (Iğdırspor)

Sarı kartlar: Buğra (Eskişehirspor) Arif, Muhammed İldiz (Iğdırspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.