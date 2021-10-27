Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Alagöz Holding Iğdırspor’a 20 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
73. dakikada ceza sahasında İlker’in yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Muhammet Reis’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 01
86. dakikada Doğukan’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
90. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde Arda topu kendi kalesine gönderdi. 02
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Batuhan Kolak xx, Mustafa Burak Kuş xx, Vedat Güneş xx
Eskişehirspor: Cengiz Alp x, Eray x, Bartu x, Buğra x, Utku x, Berkay x, Tolga x (Doğukan dk. 82 ?), Eren x (Ömer dk. 69 x), Hasan Ulaş x (Melih dk. 87 ? ), Arda x, Onur x
Yedekler: Sezgin, Onurhan, Sezgin Çolpan, Necati, Efehan,
Teknik Direktör: Suat Kaya
Iğdırspor: Savaş xx (Muhammed İdiz dk. 76 x), İlker xx, Berkay xx, İlker, Muhammet xx, Arif x, Mustafa x, Abdullah xx, Adem x, Mahsun x, Eyüp x (Hakan dk. 42 x)
Yedekler: Suat, Barış, Enes, Alişan, Baha
Teknik Direktör: Bayram Toysal
Goller: Muhammed Reis (dk. 75), Arda (dk. 90 k.k.) (Iğdırspor)
Sarı kartlar: Buğra (Eskişehirspor) Arif, Muhammed İldiz (Iğdırspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.