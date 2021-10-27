Eskişehir’de, marketlerde gıda denetimi Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş: “Son tüketim tarihi geçmiş bir ürün asla satışa sunulamaz, rafta bulundurulamaz”

‘Gıda Denetimi Seferberliği’ kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir’de de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, marketlere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tüm yurtta 2528 Ekim tarihleri arasında düzenlenmesini kararlaştırdığı ‘Gıda Denetimi Seferberliği’, Eskişehir’de de gerçekleştiriliyor. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş’ün de katıldığı denetlemelerde kent genelinde bulunan marketlerdeki gıdalar kontrol edildi. Denetimler gıda mühendisi, veteriner hekim ve ziraat mühendislerinden oluşan 43 kontrol görevlisi tarafından yapıldı.



“Son tüketim tarihi geçmiş bir ürün asla satışa sunulamaz, rafta bulundurulamaz”

Marketlerdeki gıda denetimleri esnasında vatandaşın dikkat etmesi gereken hususlardan bahseden Gümüş, tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) ile son tüketim tarihi (STT) arasındaki farkları anlattı. Son tüketim tarihi geçen ürünlerin raflarda kesinlikle bulunamayacağını belirten Gümüş, “Etiketlerde son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi bulunuyor. Son tüketim tarihi geçmiş bir ürün asla satışa sunulamaz, rafta bulundurulamaz. Vatandaşımızın da almasını tavsiye etmiyoruz. Gıda zehirlenmelerine sebep olabilir. Tavsiye edilen tüketim tarihi ise halen kullanılabileceği anlamına gelir. Ürün alındıktan sonra kontrol edilir. Herhangi bir ambalajda bozulma, kokma, şişme gibi durumu yoksa tüketilebilir. Örneği kuru gıdalarda tavsiye edilen tüketim tarihi geçse de kullanılabilir. Kuru gıda da sıkıntı yaşanmayabilir. Tadında bozulma yoksa tüketilebilir. Ama et ve süt gibi ürünlerde son tüketim tarihi kullanılır. Tavsiye edilen tüketim tarihi kullanılmaz. Vatandaşımız bunlara dikkat etsin” diye konuştu.

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