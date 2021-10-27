Vali Ayyıldız'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Vali Erol Ayyıldız, Türk Milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bunu cumhuriyetle taçlandırdığı günün 98’inci yıldönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını kaydederek şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde destansı bir inanç ve kararlılıkla ve milletimizin tüm imkânsızlıklara rağmen eşine az rastlanır tarihi bir zafer kazandığı Kurtuluş Savaşı sonrasında, Milli iradenin tecellisi, Cumhuriyetin ilanıyla sağlanmıştır. Cumhuriyetimizin 98’inci yıl dönümünü milletçe kutlamanın büyük gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet sayesinde ülkemiz büyük bir kalkınma ve değişim sürecine girmiş, milletimiz muasır medeniyetlere yetişme hedefinde başarılı olmuştur. Büyük badireler atlatmış olsa da Cumhuriyetin kazandırdığı değerler ve demokratik düzen halkımızın gönlünde ve fikrinde yer edinmiştir. 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Milleti tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi işgal girişimine karşı yeni bir destan yazmıştır. Yayınladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve O’nun kahraman silah arkadaşları ve tüm şehitlere Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilere de uzun ömürler dileyen Vali Ayyıldız, “İçinde bulunduğumuz günlerde kahraman güvenlik kuvvetlerimizin bölücü terör örgütüne karşı yürüttüğü haklı mücadele cumhuriyetimizi korumak adına yapılan ulvi bir görev ve eşsiz bir fedakârlık örneğidir. Milletimizin sarsılmaz inancı, devletine bağlılığı, birlik ve beraberliği bu süreçte en büyük gücümüzdür. Şunu unutmamalıdırlar ki 100’üncü yılına yaklaşırken milletçe cumhuriyetimizi var eden değerlere daima sahip çıkarak büyük bir milletin fertleri olarak güzel bir geleceğe hep beraber yürüyecek, Cumhuriyet bilincinin kadim Türk milleti ile sonsuza denk yaşayacağı adımları atacağız. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları ile bugüne kadar ülkemizde meydana gelen, hain terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize, gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize uzun ömürler ve sıhhatli bir yaşam diliyorum. Eskişehirli hemşerilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın, geleceğimizi emanet edeceğimiz sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten iyi dileklerimle kutluyor; selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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