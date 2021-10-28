ESMİAD'dan kadınlara destek ESMİAD Başkanı Seyhan: “Girişimci kadınlarımızın hem mikro ihracata hem de iş fikirlerine sonsuz destekçi olacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESMİAD'dan kadınlara destek ESMİAD Başkanı Seyhan: “Girişimci kadınlarımızın hem mikro ihracata hem de iş fikirlerine sonsuz destekçi olacağız”

İHA

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, kadın girişimcilerin zorluklar yaşadığına değinerek "Ülkemizde girişimci kadınların sayısı günden güne artmış görünse de pek çok engelle karşılaşmaya devam ediyor" dedi.

ESMİAD'dan kadınlara destek ESMİAD Başkanı Seyhan: “Girişimci kadınlarımızın hem mikro ihracata hem de iş fikirlerine sonsuz destekçi olacağız”

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, kadın girişimcilerin zorluklar yaşadığına değinerek "Ülkemizde girişimci kadınların sayısı günden güne artmış görünse de pek çok engelle karşılaşmaya devam ediyor" dedi.
ESMİAD olarak girişimci kadınlara olan desteklerini her alanda sürdüreceklerini ifade eden Başkan Seyhan, “Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi kadın girişimciler çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Güvensizlik, ticari deneyim eksikliği, rol çatışması gibi durumlar var. Sosyal ve kültürel ortamda kadının; olduğu durumu sürdüren olması, aile tepkileri, finans bulma güçlüğü, güvenilirlik sağlamak için kadınların daha fazla çaba göstermesi gerekliliği ve kadınların kişisel özgürlüklerini kullanabilme ihtiyaçlarının artması belli başlı sorunlardır. Kadınların girişimcilik için gerekli bilgilendirmeyi alamadığını aralıksız ifade ettik. Meslek odalarının ve kalkınma ajanslarının verdiği eğitimlerin daha da yaygınlaştırılması gerekiyor. Girişimci kadınlarımızın beceri ve özverisi mikro ihracata yönlendirilirse, hane ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacaklardır. ESMİAD olarak girişimci kadınlarımızın hem mikro ihracata hem de iş fikirlerine sonsuz destekçi olacağımızın bilinmesini istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nabi Avcı, AK Parti’nin Eskişehir’deki yatırımlarını değerlendirdi Ak Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı: “En önemli kusurumuz yaptıklarımızı doğru dürüst anlatamamak”
YEREL HABERLER Nabi Avcı, AK Parti’nin Eskişehir’deki yatırımlarını ...
Vali Ayyıldız'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Ayyıldız'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
TÜİK Eskişehir’deki araç sayısını açıkladı
YEREL HABERLER TÜİK Eskişehir’deki araç sayısını açıkladı
Pandemide hayatını kaybeden sağlıkçıların isimleri Tepebaşı’nda yaşatılıyor
YEREL HABERLER Pandemide hayatını kaybeden sağlıkçıların isimleri ...
Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü
Eskişehir'de salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar için anıt
YEREL HABERLER Eskişehir'de salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar ...
Eskişehir’de, marketlerde gıda denetimi Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş: “Son tüketim tarihi geçmiş bir ürün asla satışa sunulamaz, rafta bulundurulamaz”
YEREL HABERLER Eskişehir’de, marketlerde gıda denetimi Eskişehir İl ...
Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 0 - Alagöz Holding Iğdırspor: 2
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 0 - Alagöz ...
Anadolu Üniversitesi’nde Fuaye Konserleri devam ediyor
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nde Fuaye Konserleri devam ...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nde bir ilk daha İktisat ve İşletme fakültelerindeki programlarda verilen 504 dersin tamamında “Canlı Ders” etkinliği yapılacak
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nde bir ilk ...
Kış aylarında ev ve iş yerlerindeki çiçeklere dikkat Sulama miktarı, oda sıcaklığı, nemli ortam ayarı ve bitki besini hayati önem taşıyor
YEREL HABERLER Kış aylarında ev ve iş yerlerindeki çiçeklere ...
Restoranda işlenen cinayette ilgili tutuklu sayısı 3’e yükseldi
YEREL HABERLER Restoranda işlenen cinayette ilgili tutuklu sayısı ...
TÜRKAV'dan "Sağlıklı Yaşam ve Ağrı' konulu konferans
YEREL HABERLER TÜRKAV'dan "Sağlıklı Yaşam ve Ağrı' konulu konferans
Günyüzü ilçesinde şeker pancarı teslimatı başladı
YEREL HABERLER Günyüzü ilçesinde şeker pancarı teslimatı başladı
(Özel) Yatırımın güvenli limanında yükselişin ardından bozdurma talebi arttı Kuyumcu Engin Polat: “İlerleyen günlerde yükseliş bekliyoruz” “Genellikle bozdurmaya yönelik talep var”
YEREL HABERLER (Özel) Yatırımın güvenli limanında yükselişin ...
Kocasını öldüren kadın gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocasını öldüren kadın gözaltına alındı
Mahmudiyeli atçılar idman merkezinin aktif hale getirilmesini istiyor At yetiştiricisi Yenel Kaya: “İdman merkezi yerimiz hazır ama atıl bekliyoruz”
YEREL HABERLER Mahmudiyeli atçılar idman merkezinin aktif hale ...
60'lık Kadir amca sepetiyle sokak sokak geziyor Elindeki simit sepetiyle çocuklarını okutmaya çalışıyor 60 yaşındaki Kadir amca yaptığı işle örnek oluyor
YEREL HABERLER 60'lık Kadir amca sepetiyle sokak sokak ...
Özel Ümit’in geleneksel resim yarışması başlıyor Özel Ümit’te bu yıl çocuklar atasözleri ve deyimleri resimleyecek
YEREL HABERLER Özel Ümit’in geleneksel resim yarışması başlıyor Özel ...
İlkokul öğrencileri çadırda yaşayan mevsimlik işçileri ziyaret etti İşçiler ve ailelere çeşitli yardımlar yapıldı Adalet İlkokulu Müdürü İbrahim Şahin: “Yardımlaşma kampanyasına tüm okul katılarak buradaki kardeşlerine destek oldular” Sınıf öğretmeni Bülent Korkmaz: “Çocuklarımıza dünyanın tozpembe olmadığını göstermek istedik”
YEREL HABERLER İlkokul öğrencileri çadırda yaşayan mevsimlik ...
Eso-es.net personeli sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Eso-es.net personeli sertifikalarını aldı
Bilge'den Covid-19 ve grip hakkında önemli açıklama: "Endişe yok tedbir var"
YEREL HABERLER Bilge'den Covid-19 ve grip hakkında önemli ...
Anadolu Üniversitesi ‘Geleneksel Ayak Tenisi Turnuvası’ sona erdi
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi ‘Geleneksel Ayak Tenisi ...
Anadolu Üniversitesi’nde memur adaylarına eğitim başladı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nde memur adaylarına eğitim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.