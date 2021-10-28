60 yıllık yorgancının mesleğindeki eski zamanlarına hasreti Fabrika yorganları çoğalınca yün yorganlara talep neredeyse bitti 16 yaşından beri yorgancılık yapan Kemal Çini: “Şimdi 15-20 günde bir tane yorgan gelir veya gelmez”

Eskişehir’de 60 yıldır yorgancılık yapan 76 yaşındaki Kemal Çini, fabrika üretimi yorganların çoğalmasından dolayı yüne olan talebin azaldığını belirterek, mesleğin son yıllarını yaşadığını söyledi.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Kemal Çini, 16 yaşından beri yorgancılık mesleğiyle uğraşıyor. 60 yıldır özenle seçtiği yünleri yorgan ve isteğe göre yastık haline getiren Çini, vatandaşların son yıllarda fabrika üretimi yorganlara yöneldiğini söylüyor. El yapımı yorganlara talebin az olmasından dolayı yün bulmakta da zorlandıklarını ifade eden Çini, zaman zaman farklı illerde gelen müşterilerinin olduğunu belirtti. Yıllar boyunca biriktirdiği tecrübelerini paylaşacak çırak bulamadığı da aktaran Çini, yorgancılık mesleğinin son yıllarını yaşadığını vurguladı.



“Yün bulmakta zorlanıyoruz”

Eski zamanlarda işlerin yoğun olmasından dolayı, kullandıkları yünlerin de kaliteli olduğunu söyleyen Kemal Çini, “Yorgancılık eskiden çok iyiydi. 1520 sene önce güzeldi ama şimdi işler durdu. Elyaflar çıkınca yorgancılık tamamen bitti. Şimdi yüne döndü ama yün kalmadı. Eskiden yünler pırıl pırıl gelirdi. Yün bulmakta zorlanıyoruz. Köylerden gelirler. Farklı şehirlerden de gelenler oluyor. Eskişehir kent merkezi, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerden yün yaptırmak için geliyorlar. Düğün zamanlarında 56 tane damat evi ve 56 tane de gelin evi yaptırırdı. 34 katlı yatak yapılırdı ama şimdi yok. Şimdi birer tane belki yaptırırlar. Hazır alıyorlar. Yün yorgan dört dörtlüktür. Her tarafı yumuşacık olur. Geçen sene İzmir’den gelen bir müşterime dikmiştim ve bu sene yine geldi” dedi.



“Müşteri geldiği zaman 34 aylık sıraya koyardık”

İşlerin yoğun olduğu zamanlarda, müşterileri sıraya alarak, bazı dönemlerde 4 ay sonrası için sıra verdiklerinin altını çizen Çini, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Çırak bulmak çok zor. Eskiden çıraklık için yalvarırlardı. Adam gelir, ‘kulun kurbanın olayım ağabey, bu çocuğu da al, yemeğini aşını da ben vereyim’ derdi ama yine de alamazdık. Çünkü yer yoktu. O zamanlar iş çoktu. Bazen 800 yorgan olurdu elimizde. Müşteri geldiği zaman 34 aylık sıraya koyardık. Şimdi 1520 günde bir tane yorgan gelir veya gelmez.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.