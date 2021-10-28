Ticari taksi şoförleri hem denetlendi hem de bilgilendirildi

Eskişehir’de polis tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapılırken, ayrıca taksi şoförlerini bilgilendirici broşürlerde dağıtıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde, ticari taksi şoförleri ve taksi duraklarına güvenli seyahat amaçlı bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İstasyon Caddesi Gar önünde ticari taksilere yönelik trafik denetimi yaptı. Denetimde yer alan trafik polisleri, ticari taksi şoförlerinin belgelerini ve emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol etti. Taksi şoförlerinin uyması gerektiği 12 kuralın yazılı olduğu broşürler, taksi duraklarında bütün şoförlerin görebileceği noktalara asıldı.

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