Tavuk ciğeri verilerek zehirlenen kedi ve köpek öldü

Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Mahmudiye ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenen 4 sokak hayvanından 1 kedi ve 1 köpek öldü, 2'si ise erken müdahaleyle kurtarıldı. Mahmudiye İlçe Tarım Müdürlüğü´nün suç duyurusu üzerine hayvanları zehirleyen kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Kedi ve köpeklerin tavuk ciğeriyle zehirlendiğini belirten Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Avukat Gülçin Yapıcı, "Bu yapılan vicdansızlık, merhametsizlik" dedi.

Mahmudiye ilçesinde sahipsiz 2 köpek ve 2 kedi, kimliği belirsiz kişilerce zehirlendi. Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Avukat Gülçin Yapıcı´nın ihbarı üzerine hayvanlar tedaviye alındı. Ancak hayvanlardan bir kedi ve köpek öldü, diğer ikisi ise erken müdahaleyle kurtarıldı.

Mahmudiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hayvanların zehirlendiğinin tespit edilmesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı´na suç duyurusunda bulundu. Hayvanları zehirleyen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Duruma tepki gösteren Avukat Gülçin Yapıcı, yapılan ilk incelemede hayvanlara içerisinde kimyasal madde ya da zehir olan tavuk ciğeri yedirildiğinin tespit edildiğini belirtti. Yapıcı, "Şu an 1 kedi ve 1 köpek kurtuldu. Bu kedilerin midelerinden tavuk ciğeri çıktı. Bunlardan numune alınıp incelemeye gönderildi" dedi.

KAMERALAR KAYITLARINA BAKILIYOR

İlçede bir süredir sahipsiz hayvanların insanlara saldırdığına yönelik söylentilerin olduğunu ancak böyle bir sorun yaşanmadığını kaydeden Yapıcı, hayvanların bulunduğu yerlerde kamera incelemesinin yapıldığın ifade etti. Yapıcı şunları söyledi:

"Bu hayvanlar saldırgan değil. Sadece aç olabilirler ya da kısırlaştırılmadığı için olabilir. Bu durumda da en büyük sorumluluk aslında belediyenin. Bunları zehirleyenler kim bilmiyoruz ama eminim emniyet güçleri bunları muhakkak bulacaktır. Çünkü HAYDİ ekiplerine de şikayette bulunduk. Bu yapılan vicdansızlık, merhametsizlik. İnsan olan birinin bunu yapabileceğine ben ihtimal vermek istemiyorum. Bu yüzden, bunlar her kimse bu olayın takipçisiyim ve her durumda ne olursa olsun bunu ben ortaya çıkartacağım. Yeter ki oradaki kamera kayıtları, bilgi ve görgü şahitleri ortaya çıksın. Olaya şahit olanlar da gittiler ifadelerini verdiler."

NUMUNELER İNCELENİYOR

Hayvanların tavuk ciğer verilerek zehirlendiği tespit edilirken, şüphelilerin kullandığı zehir ya da kimyasal maddenin tespit edilmesi için numuneler laboratuvar incelemesine alındı. Başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2021-10-28 17:31:49



