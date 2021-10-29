İki köprü arasından alt yola uçan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de direksiyon hakimiyetini kaybeden Sinan İri (27) yönetimindeki otomobil, iki köprü arasındaki demir korkulukları kırarak metrelerce yükseklikten alt yola uçtu. Kazada hurdaya dönen otomobilden fırlayan sürücü İri hayatını kaybederken, araçtaki 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolu Fezviçakmak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sinan Ari yönetimindeki 26 ADM 615 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Ardından savrulan otomobil, iki yol arasındaki demir korkulukları kırarak yaklaşık 5 metre yükseklikten Hatboyu-3 Caddesi alt yoluna düştü. Şoför Sinan İri ise kaza sırasında otomobilden yola fırladı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilden fırlayan sürücü Ari'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan Mustafa Salih Atasever (23), eşi Elmas Atasever (23) ve Sinem Demirel (23) ise itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı. Ağır yaralı oldukları belirlenen 3 yaralı ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

KAZADA KOPAN OTOMOBİLİN TEKERLEĞİ KARŞI ŞERİTTEKİ ARACA ÇARPTI

Kazada otomobilin refüje çıktığı sırada ön tekerlekleri araçtan fırladı. Tekerleklerden biri karşı şerit seyir halinde olan Sefa Sezdi yönetimindeki 26 BU 688 plakalı hafif ticari araca çarparak, zarar verdi. Kaza anını anlatan Sefa Sezdi, "Bursa istikametine gidiyordum. Karşıdan gelen araç ise Ankara yönüne doğru gidiyordu. Sanırım kontrolünü kaybetti, refüje doğru çıktı. Daha sonra aracın direğe doğru havalandığını gördüm. Zaten o sırada tozu dumana kattı. Öndeki iki lastiği fırladı. Teki önümde 2 kere sekti. Lastik camıma gelecekti son anda manevra yaparak kurtardım. Orta şeritte lastik altıma girdi. Bende aracımı sağ şeride çektim. Direk olay yerine doğru koştum. Aşağı doğru baktığımda araç orta boşluktan yola uçmuş. Ambulansı aradım. Yeri tarif ettim. Sağ olsun geldiler yardımcı oldular" diye konuştu.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Sinan İri´nin cansız bedeni otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2021-10-29 04:38:30



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