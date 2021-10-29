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Hırsızlık şüphelisinin rahat tavırları pes dedirtti Güpegündüz hırsızlık güvenlik kameralarında

İHA

Hırsızlık şüphelisinin rahat tavırları pes dedirtti Güpegündüz hırsızlık güvenlik kameralarında

Eskişehir’de bir iş yerine ait el arabasını çalan şüpheli şahsın soğukkanlılığı pes dedirtirken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bulunan bir iş yerinin önünde duran el arabasını, etrafına bakarak götüren şüpheli şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Gündüz saatleri olmasına rağmen şüpheli şahsın el arabasını götürürken sergilediği rahat tavırlar görenleri hayrete düşürdü. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

“Arabayı aldı ve tıngır tıngır götürdü”
Hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgedeki esnaf Hüseyin Belen, olayı şu şekilde anlattı:
“Şuradan bir tane beyaz ceketli biri geliyordu. Aheste aheste sağına soluna baktı. Ondan sonra arabayı aldı ve tıngır tıngır götürdü. Kim olduğunu kimse bilmiyor. Polis falan geldi. Kamera kayıtlarına baktılar. Henüz bulunmadı hala.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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