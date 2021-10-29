Seyitgazi'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde, cumhuriyetin ilan edilişinin 98’nci yıl dönümü kutlamaları çelenk sunu ile başladı.

Cumhuriyet Bayramının 98’nci yılı kutlama programı ilçede çelenk sunma töreni ile başladı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyitgazi İlçe protokolü ve siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törende, Atatürk anıtına Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

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