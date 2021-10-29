Eskişehir Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulunda ‘Mevlid-i Nebi’ programı düzenlendi

Eskişehir Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen ‘Mevlidi Nebi’ programı büyük ilgi gördü.

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyayı şereflendirdiği ‘Mevlidi Nebi Haftası’ kapsamında Eskişehir Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu tarafından ‘Mevlidi Nebi’ programı düzenlendi. Korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurularak hem Ticaret Borsası Ortaokulu hem de Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine telekonferans yöntemiyle program aynı anda izletildi. Programa; kurum amirleri ve izleyiciler katıldı. Yaklaşık bir saat süren etkinlik programı: Kur'anı Kerim Tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını Okul Müdürü Oktay Turinay gerçekleştirdi ve etkinlik programı hakkında bilgi verdi.

Etkinlik kapsamında; ‘Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ konulu konferansta konuşan Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Fatma Adsoy, ‘’Vefa kavramı; sevgide, dostlukta ve arkadaşlıkta devamlılık anlamına gelir’’ dedi. Adsoy, ‘’Peygamberimizin hayatından örnekler verdi. Özellikle Peygamberimizin mücadelesindeki vefa üzerinde’’ konuşmalar yaptı.

İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleşen programın sonunda; Okul Müdürü Oktay Turinay, Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Fatma Adsoy’a emeklerinden dolayı çiçek buketi takdim etti. Etkinlik sonrasında misafirlere ve öğrencilere ikramlarda bulunuldu. Program katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.