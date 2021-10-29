Başkan Ataç üretici kadınların bayramını kutladı

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası projesine katılan kırsal mahalle sakini kadınların, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olarak, bayramını kutladı.

Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası projesi bünyesindeki kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, Cumhuriyetin 98’inci yılını coşku ve sevinçle karşıladı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da, her hafta perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi bahçesinde Eskişehirliler ile buluşan üretici kadınları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyaret etti. Kadınların tek tek Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Başkan Ataç, kendilerine Türk Bayrağı verdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerine ve mirasına daima sahip çıkacaklarını ifade eden üretici kadınlar, kendilerine Eskişehirliler ile buluşarak emeklerini kazanca dönüştürme imkânı sunduğu için Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, Kadın Üretici Ürün Satış Noktası salı günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde (Avlulu Çarşı arkası), perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi bahçesinde ve cumartesi günleri de Batıkent Belde Evi bahçesinde Eskişehirlilerle buluşuyor. Ayrıca Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, korona virüsle mücadelenin verildiği bugünlerde hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı gibi önlemler eşliğinde hizmet veriyor.

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