Eskişehirspor’dan 29 Ekim mesajı

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Eskişehirsporlu oyuncular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Türk bayrağı açarak kutladı.

Eskişehirspor resmi internet sitesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlandı. Türk bayrağıyla birlikte paylaşılan kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Eskişehirspor Kulübü olarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu tüm kalbimizle yaşıyor, Ata’mızın izinde olmanın gururunu taşıyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi minnetle, rahmetle ve sonsuz saygımızla anıyoruz. En büyük bayramımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun.”

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