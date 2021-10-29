Eskişehir´de 1 milyon 700 liralık kablo çalan 7 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Sivrihisar ilçesinde yaklaşık 1 milyon 700 bin lira değerinde 15 ton enerji nakil kablosu çaldığı tespit edilen 7 şüpheli jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Sivrihisar ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi´nde inşaatı devam eden Organize Sanayi Bölgesi´nden 15 ton ağırlığında ve 1 milyon 700 bin lira değerinde enerji nakil kablosu çalındı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı JASAT dedektif timlerince başlatılan soruşturma kapsamında hırsızlık şüphelisi 12 kişi tespit edildi. Şüphelilerden 3´ünün benzer suçlardan yakalanıp tutuklandıkları saptandı. Diğer şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 7 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Sivrihisar Adliyesi´ne sevk edilen şüphelilerden 2´si tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-10-29 14:21:20



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