Eskişehir'de 'Cumhuriyet Yürüyüşü'

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Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünde 'Cumhuriyet Yürüyüşü' düzenlendi. Türk bayrakları ile Atatürk posterlerinin taşındığı yürüyüşe katılanlar, marşlar okudu.

Kentte CHP ile Atatürkçü Düşünce Derneği'nin organize ettiği Cumhuriyet Yürüyüşü, Porsuk Bulvarı'nda başladı. Yürüyüşe bölge milletvekili ve belediye başkanlarının yanı sıra yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Marşların okunduğu yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayrakları ile Atatürk posterleri taşıdı. Eskişehir Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı'na kadar süren yürüyüş sonrası kalabalık grup, 10'uncu Yıl Marşı'nı söyleyerek dağıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüyüş boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2021-10-29 17:15:01



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