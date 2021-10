Uluslararası ‘Çevrenin Genç Sözcüleri’ yarışmasında ‘dünya birincisi’ oldular

Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencileri, uluslararası ‘Çevrenin Genç Sözcüleri’ (Young Reporters for the Environment) yarışmasında dünya birincisi oldu.

Projenin danışmanlığını yapan Eskişehir Fatih Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Reyhan Bilgili, yarışmayla ilgili, ‘’Öğrencilerimiz; ‘Young Reporters for the Environment’ (YRE) programı yarışmasında, ülkemizi temsil ettikleri ‘uluslararası iş birliği’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. 77 üye ülke ile; Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ‘in de üyesi olduğu dünyanın en büyük çevre eğitim kuruluşu olan ‘Foundation for the Environmental EducationFEE’ (Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı)’nın düzenlemiş olduğu ‘Çevrenin Genç Sözcüleri’ Programı yarışması, uluslararası iş birliği kategorisi kapsamında: Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencileri Berkay Kersin, Seyyid Taha Süngül, Elif Sevören, Nehir Maçça, İlkcan Başar Mutlu, Elifnaz Türeyen, Mert Aydın, Kayhan Ervüz; Portekiz’de bulunan Agrupamento de Escolas Carlos Gargate Okulu öğrencileriyle sundukları makale, 45 ülke okulu ile yarıştı. Dünyanın dört bir yanından yarışmaya katılan eserleri titizlikle değerlendiren jüriyi çok etkileyen çalışmamızın sonucu büyük sevinç uyandırdı’’ dedi.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Reyhan Bilgili, makalenin içeriğiyle ilgili olarak da, ‘’Öğrencilerin; çevre sorun ve konularını inceleyip bulgu ve çözüm önerilerini çevre gazeteciliği yöntemiyle hazırladıkları ‘Unnoticed Danger: The Fashion Industry / Farkedilmeyen tehlike: Moda Endüstrisi’ başlıklı makalede; sürdürelebilir Kalkınma Hedeflerinden (SDG 12) ‘Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim’ temasından yola çıkıldı. Aslında tüm 17 hedefin gerçekleştirilmesinde rolü olan bu konuyla ilgili makaleyi yazarken öğrenciler; tekstil ürününün yaşam döngüsünü incelemesinden başlayıp, konuyla ilgili yerli ve yabancı kaynak araştırması yaptılar ve çarpıcı bilgilere ulaştılar. Sektörün doğaya maliyetiyle ilgili verileri arkadaşlarıyla paylaşarak harekete geçtiler. Okullarında arkadaşlarının bu konudaki farkındalık düzeylerini ölçmek üzere anket yaptılar ve elde ettikleri verilere makalelerinde yer verdiler’’ dedi.

Fatih Fen Lisesi İngilizce öğretmeni Reyhan Bilgili, ‘’ Öğrencilerimiz doğamızın yükünün azalması için; sorumluluğun sadece üreticilere değil, tüketicilere de ait olduğu bilincine vardılar ve sürdürülebilir modayla ilgili tüketicilerin bilmesi gerekenleri, konunun uzmanlarıyla röportaj yaparak öğrendiler. Tüketici alışkanlıklarının değişimini sağlayacak tavsiyeleri, hayata geçirmeye başladılar. Günümüzü ve geleceğimizi ilgilendiren bu çevre problemine bilinçli ve duyarlı bir biçimde yaklaşan her iki ülkenin öğrencileri; pandemi koşullarına bağlı olarak okullarında yaptıkları çevrimiçi yaygınlaştırmasını yaptılar. Fiziksel olarak katılacakları kampanyalar düzenleyerek, sorumlu tekstil tüketimi hedefinin gerçekleşmesine katkıda bulunacaklardır’’ diyerek sözlerine ekledi.

Ayrıca öğrenciler “YRE” programı yetkilileri tarafından çalışmalarının sonucu olarak birinciliklerini tescilleyen sertifikalar aldılar.

