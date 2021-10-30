Ceylan Ertem´den Eskişehir´de Cumhuriyet Bayramı´na özel konser

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatçı Ceylan Ertem binlerce kişinin katıldığı konserde sahneye çıktı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi´nce düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ceylan Ertem sahneye çıktı. Cumhuriyet Meydanı´ndaki konserde binlerce Eskişehirli Ceylan Ertem´in şarkılarını hep bir ağızdan söyleyerek eğlendi. Eskişehir´de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ceylan Ertem, söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Selda Bağcan´ın `Yuh yuh´ isimli şarkısını da seslendiren Ertem, ağaçları kesip yerine beton dökenleri `yuhalayalım´ diyerek çevreye karşı duyarlı olmayanlara tepkisini dile getirdi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sahnede Ceylan Ertem´i tebrik ederek çiçek vererek, "Cumhuriyetçi Eskişehir´in, Cumhuriyet aşığı gençleri, Atatürk´ün neferleri. Cumhuriyet Bayramımızın 98´inci yıl dönümü kutlu olsun. 3 yıl önce Cumhuriyet Bayramı´nda alanı dolduran vatandaşlarımızla meydanımızın ismini Cumhuriyet Meydanı koyduk. Burada cumhuriyetimize değer veren Ceylan Ertem gibi sanatçılarımızı ağırlamaktan Eskişehirliler olarak büyük mutluluk duyuyoruz. Ceylan´a binlerce hemşehrimiz için muhteşem şarkılarını seslendirdiği için teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Magazin Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-10-30 12:27:53
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