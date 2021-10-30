Sokak hayvanları da güneşli havanın tadını çıkardı Güneşe karşı keyif yapan köpekler gülümsetti

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Güneşli havanın tadını çıkaran Eskişehirliler kadar, sokak hayvanları da bu fırsattan yararlanmaya çalışıyor.

Eskişehir genelinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gölgelerden kaçan sokak hayvanları, bugün öğlen saatlerinde güneşli alanlarda vakit geçirdi. Park ve sokaklarda adeta güneşlenen hayvanlar, günü uyuyarak geçirdi. Soğuk havaların etkili olduğu zamanlarda zor günler geçiren ve yemek bulmakta zorlanan evsiz hayvanlar, güneşe karşı keyif yaptı.

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