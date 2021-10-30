Yağışlı havalar geliyor

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden edilen bilgilere göre Eskişehir’i yağışlı günler bekliyor.

Bir süredir güneşli seyreden havaların ardından Eskişehir’e yağışların gelmesi bekleniyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden edilen bilgiler doğrultusunda yağışlı hava yarın Eskişehir’e geliyor. Yarından itibaren yer yer görülecek olan sağanak yağışların salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Salı gününden sonra ise hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üstüne çıkması bekleniyor.

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