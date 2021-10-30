Eskişehir'de güneşli hava vatandaşı sokağa döktü

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Havanın güneşi olmasını fırsat bilen Eskişehirliler hafta sonunun tadını dışarıda çıkardı.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle cuma günü ile bağlanan tatillerini dışarıda geçirmek isteyen Eskişehirliler güzel havanın tadını çıkardı. Porsuk kenarında aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçiren vatandaşlar gondola binmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Köprüler anı fotoğrafı çektirenlerle doldu.

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